庫克群島與陸簽協議 引紐西蘭疑慮

大陸國務院總理李強十三日在哈爾濱會見庫克群島總理布朗，會面後，兩國總理共同見證簽署多項雙邊合作文件。與庫克群島具有自由聯合關係的紐西蘭擔憂中國在太平洋地區日益擴張影響力。

李強是在十三日於哈爾濱會見訪陸並出席第九屆亞洲冬季運動會閉幕式的庫克群島總理布朗。李強表示，中方願同庫方加強高品質共建「一帶一路」同庫克群島發展戰略對接，推動海洋、基礎建設、農漁業等領域互利合作。中方願進口更多庫方優質產品，鼓勵更多民眾前往庫克群島旅遊。雙方要加強在教育、文化、衛生、青年等人文領域的交流合作，密切兩國民間友好交往。

布朗則表示，庫方高度重視對華關係，將繼續恪守一個中國原則，願同中方深化農漁業、基礎設施、民生、海洋、旅遊等領域互利合。庫方始終視中國為重要夥伴和好朋友，真誠感謝中方長期以來對庫克群島及其他太平洋島國經濟社會發展提供的大力支持和幫助。

庫克群島總理布朗是十年來首位登陸的該國總理，行程備受西方重視，庫克群島海底礦產管理局指出，此次庫方與大陸簽署的全面協議不涉及任何貸款。

布朗表示，「我們因此能在符合我們國家利益與長期發展目標的領域上，與中國有更多可能的合作，這提供我們官方、民間與民眾從中獲益的機會」。

庫克群島與紐西蘭維持極為特殊的「自由聯合」關係，庫國政府擁有完整的自治權利，紐西蘭提供預算、外交與國防支持和監督。

路透報導，布朗本月稍早透露他將前往中國尋求這份夥伴關係時，引發紐西蘭不滿。紐西蘭愈來愈謹慎看待中國在太平洋地區日益擴張影響力。

由於紐西蘭方面的疑慮，庫方允諾文件全文將於未來幾天公布。紐西蘭外交部長皮特斯的辦公室十五日聲明表示，「紐西蘭一旦取得這份協議，將根據紐國利益及紐西蘭與庫克群島相互的憲法責任，仔細考慮」。