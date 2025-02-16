兩岸觀策／研修生來台去年反跌 兩岸新警訊

陸生來台是兩岸關係溫度計，學位生方面在疫情後被陸方以兩岸形勢為由喊卡，僅舊生能繼續在台就讀；研修生則在二○二二年底經陸委會公告恢復入境，隔年人數增加不少，但去年又下降，跌幅達一成，這實在不是兩岸「和平共榮」的好兆頭。

賴總統在就職演說中，僅具體提及兩項大陸政策，包含重啟觀光旅遊及學位生來台，但此兩大政策，眼下進展皆甚微。觀光方面因政府一再堅持「小兩會為先」、不願接受陸方「片面決定」踩線團，而遲未付諸實行；學位生仍未恢復，反倒是已重啟的研修生規模先行萎縮。

據陸委會統計，二○二三年陸籍研修生共有二五二三人入境、但去年下降到僅二二九六人，距離疫前每年兩、三萬人的規模，已更加遙遠。去年初在蔡政府末期，傳出陸生隨隊教師不被開放入境，導致大陸高校暫停來台交換，但陸委會曾澄清沒有卡關，事情原委陷入羅生門。

同時，疫情之初我方對待陸生邊境管控遠較其他境外生嚴苛、加上恣意處置宿舍等，導致陸方暫停新學位生來台，直到賴政府上台後，官方對陸喊話漸少，政策悄然繞道。

教長鄭英耀去年底宣告，擬推「第三地陸生」（即目前生活在大陸之外的陸籍學生）來台就讀，當時陸委會也說「樂見」，不過後續未有進一步措施。

陸生來台對於兩岸不同社會制度下成長的青年間減少誤解、建立情誼，重要性不言而喻。從陸方角度，疫後對台政策係以擴大兩岸人員往來為重要支柱，去年來台的大陸人士也較前年有顯著增加。大陸教育部港澳台辦主任劉錦也早在二○二三年中就指，官方積極支持兩岸加強教育交流合作。

事實上，去年大陸多所學校都已組學生團訪台，許多兩岸營隊也已重啟，去年底「海峽兩岸名校兩岸事務部門負責人研討會」暌違六年在台登場，兩岸四十一所高校與會。無奈雖交流熱絡，兩岸招生窗口合作機制仍無動靜。大陸國台辦發言人陳斌華不久前曾反問，面對種種歧視限制和民進黨政府的惡劣態度，「大陸學生赴台就讀的意願能不受影響嗎？」

此說值得商榷，因政策面上，僅存的陸生學位生已納入健保，「三限六不」也略為鬆動，皆是德政。可惜的是，在政治面上，陸生仍常淪為攻訐對象，如去年底馬辦邀陸生訪台，遭匿名官員放話強調學生都是共青團員，執政黨立委也狂批「盤絲洞」、「祝賀中國台北隊」等議題，加劇兩岸社會紛爭。

賴總統的兩項政策，正同處於「行百里者半九十」之境。大陸已放行學生來台短期交流，旅客也已赴金馬，但下一步的學位生及來本島觀光，都未能推進，足見善意堆疊不易。若政府願多做實事、降低政治性，也許兩項政策仍有望春暖花開。