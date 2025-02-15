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會見北約秘書長 王毅稱「中國是和平的力量」盼樹立正確對華認知

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸外長王毅14日在出席慕尼黑安全會議期間「應約」會見北約秘書長馬克·呂特（Mark Lutte），雙方就烏克蘭危機交換意見。圖／取自大陸外交部
大陸外長王毅14日在出席慕尼黑安全會議期間「應約」會見北約秘書長馬克·呂特（Mark Lutte），雙方就烏克蘭危機交換意見。圖／取自大陸外交部

大陸外長王毅14日在出席慕尼黑安全會議期間「應約」會見北約秘書長馬克·呂特（Mark Lutte），雙方就烏克蘭危機交換意見。王毅闡釋中方的原則立場，表示願繼續同各方一道，為推動危機政治解決，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架發揮建設性作用。

一段時間以來，北約一直將中方視為俄烏戰爭關鍵助推者。且近年雙方緊張態勢持續升溫。

據大陸外交部網站訊息，呂特表示，北約高度重視中國的影響和作用，希望中方為盡早和平解決俄烏衝突發揮重要作用。王毅則表示願繼續同各方一道，為推動危機政治解決，構建均衡、有效、可持續的歐洲安全框架發揮建設性作用。

王毅說，中國是和平的力量、穩定的力量，是派出維和人數最多的安理會常任理事國，也已成為聯合國第二大維和攤款國。在和平與安全問題上，中國是世界上紀錄最好的大國。希望秘書長先生推動北約秉持理性務實態度，樹立客觀正確的對華認知，奉行積極負責任的對華政策。

王毅稱，當前地緣衝突延宕升級，希望北約堅持區域性防禦組織的定位和職能，為世界和地區和平發揮建設性作用。

根據陸外交部通稿，呂特表示，「中國是一個偉大的國家，中國的發展令人讚嘆。北約作為區域性防禦組織，無意也不會向亞洲拓展，我們願同中方加強對話溝通，增進瞭解互信。」

呂特於去年10月1日正式接替斯托爾滕貝格，出任北約組織秘書長，當時北約與中國大陸的緊張關係正在升級。他上任時重申，中國已經成為俄羅斯對烏克蘭侵略戰爭的「決定性助推者」，而支持俄羅斯是應該有後果的。他也提及在他任內要推動三項任務：一是保持北約強大；二是加強對烏克蘭支持，使其靠近北約；三是加強聯盟內夥伴關係。

俄烏戰爭 北約 烏克蘭 王毅

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