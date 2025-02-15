陸前司法部長唐一軍涉嫌收賄「數額巨大」 遭提起公訴
據中國最高人民檢察院網站，中國前司法部長唐一軍近日被提起公訴。檢察機關的起訴指控稱，唐一軍擔任司法部長、浙江省委常委、遼寧省省長等期間，利用職權非法收受財物，數額特別巨大，依法以受賄罪追究其刑事責任。
中國最高人民檢察院今天表示，唐一軍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查完結，經最高人民檢察院指定，由福建省廈門市人民檢察院審查起訴。近日廈門市人民檢察院已向廈門市中級人民法院提起公訴。
檢察機關在審查起訴階段，依法告知唐一軍享有的訴訟權利，並訊問了唐一軍，聽取了辯護人的意見。
檢察機關的起訴指控稱，唐一軍利用擔任浙江省寧波市委副書記、市紀委書記，寧波市委副書記、政法委書記，寧波市政協主席，浙江省委常委、寧波市委書記，遼寧省委副書記、省長，司法部黨組書記、部長等職務上的便利及職權或地位的便利，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法以受賄罪追究其刑事責任。
去年10月中國最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對唐一軍作出逮捕決定。
近年中國有3名前司法部長遭到查處，包括唐一軍的前任傅政華，以及傅政華的前前任吳愛英。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言