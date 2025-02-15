中方地位提升？陸學者分析慕安會王毅演講安排現端倪

大陸外長王毅14日應邀在慕尼黑安全會議（簡稱慕安會）發表演講，參會的大陸學者從會議安排上分析，認為今年大陸外長演講安排有所變化，包括提前至開幕首日等，顯示中國大陸地位提升。

王毅於14日15時至15時30分，應慕尼黑安全會議主席霍伊斯根邀請，出席第61屆慕尼黑安全會議並在「中國專場」發表演講，結合會議主題就重大國際問題介紹中方立場。

環球時報報導，中國人民大學歐盟研究中心主任王義桅現場參會，他觀察今年中國外長演講的相關安排有兩處明顯變化：一是今年僅有3位人士受邀進行主旨演講，除中方之外，還有歐盟委員會主席馮德萊恩和美國副總統范斯，其他國家政要則是參與小組討論；第二，今年中國外長的演講時間提前至開幕首日，讓中國與美國、歐洲同處重要時段，受關注程度也明顯提升。

梳理近年慕尼黑會議中國專場的安排，2021年因疫情因素因此發表視頻講話，此外2020年、2021年、2022年、2023年與2024年的「中國專場」均被安排在會期第二天舉行，今年則被提前至了開幕首日。王義桅稱，前述變化充分表明中國的重要性日益凸顯，同時歐洲也愈發渴望聆聽中國的聲音。

另一位現場參會的上海外國語大學歐洲研究教授、上海市區域與國別研究協會會長姜鋒引述現場一位歐盟高官說法稱，中國在發出和平的聲音，這在國際關係越來越複雜的時刻非常必要，希望中國堅持。

姜鋒行前通過央視表示，今年慕尼黑會議，歐洲對自己安全的焦慮不降反增，一方面對於解決安全問題團結起來信心不足，另外歐洲各國對內政事務自顧不暇。

國際在線報導，今年第六次與會的大陸華陽海洋研究中心理事長吳士存觀察，歷年來，在以歐洲為「主場」的慕安會上，發展中國家的代表「拿到話筒」的難度其實很大。與之相對應的是，美國的「出場陣容」卻十分強大。因此他呼籲中方學者要更多走進慕安會。

第61屆慕尼黑安全會議14日至16日在德國舉行。創始於1963年的慕尼黑安全會議，目的是探討「跨大西洋關係」，也就是歐美關係，作為當前全球國際戰略和安全領域的重要年度論壇之一。今年慕安會預計有超過50位國家元首和政府首腦、150位部長及主要國際組織的領導人、超過110個國家的800餘名嘉賓參加約350餘場會議。