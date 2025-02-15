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川普揮舞關稅大棒之際 日本經濟代表團明起訪問北京
據日本共同社，日本經濟團體聯合會（經團聯）、日本商工會議所、日中經濟協會等經濟界組成的代表團16日至21日將訪問中國北京，與中方政府領導層舉行會談。報導稱，代表團正力爭與中國國家主席習近平或國務院總理李強舉行會談。
報導稱，美國總統川普強化關稅等保護主義動能增強，日方希望增進與中國的經濟合作關係。代表團也將表達對稀有金屬等半導體材料出口限制及被批程序不透明的修訂版《反間諜法》的關切，試圖促進改善營商環境。
代表團幾乎每年訪華，今年約有230名企業主管等參加，人數超過去年。代表團最高顧問有2人，分別是經團聯會長十倉雅及日商主席小林健，日中經協會長進藤孝生（日本製鐵顧問）擔任團長。
報導說，代表團也計劃與負責中國經濟政策的國家發展改革委員會和商務部官員會面，圍繞摸索去碳化、數位科技等合作的領域交換意見。日中經協表示，擴大對華投資「離不開與中方的直接對話」。
代表團訪華始於1975年，2020年起因新冠疫情在全球蔓延而中斷。去年1月恢復，實現了與李強的會談。
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