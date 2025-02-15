李強會見庫克群島總理：加強一帶一路與庫克群島發展戰略對接

據大陸外交部網站消息，大陸國務院總理李強昨下午在哈爾濱會見訪陸並出席第九屆亞洲冬季運動會閉幕式的庫克群島總理布朗。李強表示，中方願同庫方加強高品質共建「一帶一路」同庫克群島發展戰略對接，推動海洋、基礎建設、農漁業等領域互利合作不斷走深走實。中方願進口更多庫方優質產品，鼓勵更多民眾前往庫克群島旅遊。

布朗則表示，庫方高度重視對華關係，將繼續恪守一個中國原則，願同中方深化農漁業、基礎設施、民生、海洋、旅遊等領域互利合。

消息稱，會面後，兩國總理共同見證簽署多項雙邊合作文件。外媒即曾報導，布朗有望與中國簽署涉及基礎設施、貿易和經濟領域的全面戰略夥伴關係協議，而與庫克群島具有自由聯合關係的紐西蘭更為此感到擔憂。但大陸外交部並未在新聞稿中具體指出「多項雙邊合作文件」的詳細項目。

李強表示，中庫建交28年來，兩國始終真誠友善、平等相待，持續推動各領域互利合作，在共同發展的道路上攜手前行。中國堅持大小國家一律平等，堅定支持庫克群島人民自主選擇適合自身國情的發展道路，願同庫方深化政治互信，拓展務實合作，取得更多實實在在的成果，更好造福兩國人民。

李強指出，中方願同庫方加強高品質共建「一帶一路」同庫克群島發展戰略對接，推動海洋、基礎建設、農漁業等領域互利合作不斷走深走實。中方願進口更多庫方優質產品，鼓勵更多民眾前往庫克群島旅遊。雙方要加強在教育、文化、衛生、青年等人文領域的交流合作，密切兩國民間友好交往。

他表示，中方願同庫方深化多邊領域協作，一道維護共同但有區別的責任原則，攜手建構公平合理、合作共贏的全球氣候治理體系，共同應對氣候變遷挑戰。

布朗表示，在習近平主席英明領導下，中國取得舉世矚目的發展成就，庫方表示由衷祝賀。庫中有著近30年的友好合作關係，庫方始終視中國為重要夥伴和好朋友，真誠感謝中方長期以來對庫克群島及其他太平洋島國經濟社會發展提供的大力支持和幫助。

他說，庫方高度重視對華關係，將繼續恪守一個中國原則，願同中方深化農漁業、基礎設施、民生、海洋、旅遊等領域互利合作，在應對氣候變遷等領域加強多邊協作，推動兩國全面戰略夥伴關係持續深入發展。