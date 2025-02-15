快訊

影／「碰」一聲！空軍勇鷹教練機墜機多人目擊…飛官林瑋送醫畫面曝光

MLB／不想將誰設為緊急聯絡人？大谷翔平傲嬌選山本由伸

美中台博弈／攸關國安問題 賴政府不能坐視台積美國化

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅諷美：毀約退群的國家讓歐洲每天都能感受到陣陣襲來的寒意

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外長王毅出席慕尼黑安全會議。（路透）
大陸外長王毅出席慕尼黑安全會議。（路透）

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」致詞並回答現場提問時，針對如何避免在全球規則上搞雙重標準的問題，他表示，遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。這應是國際社會的最大公約數，只要大家都認同這一點，就不會出現「雙重標準」。

針對如何因應國際秩序面臨危機及避免在全球規則上搞「雙重標準」的問題，王毅表示，這些年，總有人說中國要改變秩序、另起爐灶。但現在真正挑戰秩序、毀約退群的國家讓歐洲每天都能感受到陣陣襲來的寒意。

他說，中國是在現行秩序中發展起來的，是這一秩序的受益者，我們要做的，就是按照大多數國家的願望，推動這一秩序朝著更公正合理的方向發展。

王毅說，各方對國際規則或許有不同理解，但我們應該有一個最基本的共同認知，那就是維護以聯合國為核心的國際體系，遵守以聯合國憲章宗旨和原則為基礎的國際關係基本準則。這應是國際社會的最大公約數，只要大家都認同這一點，就不會出現「雙重標準」，也沒有「雙重標準」存在的空間。

王毅強調，中方意識到自己所承擔的國際責任，願為國際社會提供更多公共產品。習近平主席提出一系列重大倡議主張，包括全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，就是為了呼籲國際社會行動起來，攜手解決好當今日益嚴重的發展赤字、安全赤字和治理赤字。

他說，習近平主席也提出共同建構人類命運共同體的宏偉目標，呼籲各國超越歷史文化、社會制度和意識形態差異，以同舟共濟的精神，呵護好人類唯一共同居住的星球，建設好命運與共的地球村，這既是中國共產黨人的國際主義情懷，也體現了天下為公的中華文明傳統，得到越來越多既是中國共產黨人的國際主義情懷，也體現了天下為公的中華文明傳統，得到越來越多既是中國的理解、認同和支持。中方將繼續為實踐上述重要理念做出自己的貢獻。

外交部 王毅 習近平 聯合國

延伸閱讀

王毅：中國人不信邪不怕鬼，若美方執意打壓，將奉陪到底

王毅慕安會強調歐洲是重要一極 向川普政府喊話：濫施關稅沒有贏家

歐中外長會面 歐盟再促中勿供俄軍民兩用產品

王毅真的有叫盧比歐「好自為之」？陳冲：各說各話 譯意盡失

相關新聞

王毅慕安會強調歐洲是重要一極 向川普政府喊話：濫施關稅沒有贏家

據大陸外交部網站，當地時間2025年2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表題...

王毅：中國人不信邪不怕鬼 若美方執意打壓 將奉陪到底

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅當地時間2月14日出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」致詞並回答了現場提問。針對中美關係...

川普揮舞關稅大棒之際 日本經濟代表團明起訪問北京

據日本共同社，日本經濟團體聯合會（經團聯）、日本商工會議所、日中經濟協會等經濟界組成的代表團16日至21日將訪問中國北京...

中方地位提升？陸學者分析慕安會王毅演講安排現端倪

大陸外長王毅14日應邀在慕尼黑安全會議（簡稱慕安會）發表演講，參會的大陸學者從會議安排上分析，認為今年大陸外長演講安排有...

李強會見庫克群島總理：加強一帶一路與庫克群島發展戰略對接

據大陸外交部網站消息，大陸國務院總理李強昨下午在哈爾濱會見訪陸並出席第九屆亞洲冬季運動會閉幕式的庫克群島總理布朗。李強表...

王毅諷美：毀約退群的國家讓歐洲每天都能感受到陣陣襲來的寒意

據大陸外交部網站，大陸外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」致詞並回答現場提問時，針對如何避免在全球規則上搞雙重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。