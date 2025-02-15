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談烏克蘭 王毅：樂見美俄達成共識，但歐洲應參與和談進程

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸外長王毅出席慕尼黑安全會議。(歐新社)
大陸外長王毅出席慕尼黑安全會議。(歐新社)

據大陸外交部網站消息，大陸外交部長王毅當地時間14日出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」回答現場提問時，對中國在解決烏克蘭危機上的立場表示，中國不是這場危機的製造者，更不是當事方，但我們沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。他表示，任何衝突的終點都是談判桌，歷史最終一定是公正的。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄所達成的和平共識。

但他也強調，期待所有當事方和利害關係人都參與和談進程，戰事發生在歐洲大地，歐洲應為和平發揮作用。

針對所謂中方透過中俄油氣貿易支持俄羅斯的疑問，王毅表示，中國和俄羅斯互為兩大鄰國，有著漫長邊界。兩國從過去的曲折經驗中汲取教訓，探索建立了不結盟、不對抗、不針對第三方的新時代全面戰略協作夥伴關係。

他說，中俄之間有著正常的經貿往來。試問，如果中國不從俄羅斯進口油氣，如何彌補缺口，保障14億多國中國民眾的需求？

回答關於中國在解決烏克蘭危機的立場時，王毅說，對於世界上的爭端與衝突，中國一貫主張對話協商、政治解決。在俄烏衝突問題上也是一樣。中國不是這場危機的製造者，更不是當事方，但我們沒有隔岸觀火，更沒有藉機牟利。從危機爆發的第二天起，中方就希望對話協商解決。

他說，習近平主席提出四點主張，是中國立場的最權威闡釋，指出各國的主權和領土完整應得到尊重，聯合國憲章宗旨和原則應得到遵守，各方合理安全關切應得到重視，一切致力於和平的努力都應得到支持。我們以此為遵循積極進行外交斡旋，並與巴西等全球南方國家發起「和平之友」小組。情勢發展證明，中方的主張客觀、公正、理性、務實，反映了國際社會的廣泛共識。

王毅強調，任何衝突的終點都是談判桌，歷史最終一定是公正的。中方樂見一切致力於和平的努力，包括美俄所達成的和平共識。同時我們期待所有當事方和利害關係人都能適時參與到和談的進程中來。

他表示，戰事發生在歐洲大地，歐洲更有必要為和平發揮作用，共同解決危機的根源性問題，找到均衡、有效、可持續的安全框架，實現歐洲的長治久安。

俄羅斯 王毅 衝突

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