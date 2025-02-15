王毅慕安會強調歐洲是重要一極 向川普政府喊話：濫施關稅沒有贏家

據大陸外交部網站，當地時間2025年2月14日，中共中央政治局委員、外交部長王毅出席慕尼黑安全會議，在「中國專場」發表題為《堅定做變革世界中的建設性力量》的致詞。王毅說，多極化的世界既是歷史的必然，也正在成為新的現實。王毅強調，中方始終認為歐洲是多極世界的重要一極。中歐雙方是夥伴而非對手，中方願同歐方深化戰略溝通與互利合作，推動世界走向和平、安全、繁榮、進步的光明前景。

王毅並似向川普政府喊話表示，遵守國際法不能搞雙標，應支持中國實現完全統一。他並表示保護主義不是出路，濫施關稅沒有贏家。

王毅表示，推動建構平等有序的世界多極化是習近平主席提出的另一個重大主張。中國必將是多極體系中的確定性因素，將堅定地做變革世界中的建設性力量。王毅闡述了中方對多極化的四點看法。

一是應倡導平等相待。他說，不平等的秩序注定土崩瓦解，國際關係民主化不可阻擋。中國主張大小國家一律平等，呼籲提升發展中國家在國際體系中的代表性和發言權。每個國家的聲音都應被傾聽，每個國家都可以在多極格局中找到自身的位置，發揮自己的作用。

二是應尊重國際法治。他表示，聯合國憲章宗旨和原則是建立多極世界的基石。多極格局不能是無序的狀態，如果沒有了規矩，昨天在餐桌上，明天就可能在菜單裡。中國堅定維護國際法治權威，積極履行國際責任義務，從不搞例外主義，為當今不確定的世界提供了最大的確定性。

他並強調，在遵守國際法上不能搞雙重標準，尊重各國的主權和領土完整就應該支持中國實現完全統一。

三是應實踐多邊主義。王毅說，聯合國是實踐多邊主義、推動全球治理的核心平台。這棟大廈應該固本強基而不是拆梁毀柱，治理全球難題應該共擔責任而不是唯利是圖，共同挑戰應該團結應對而不是陣營對抗。

四是應堅持開放共贏。他說，保護主義不是出路，濫施關稅沒有贏家。 「脫鉤斷鏈」斷的是機遇，「小院高牆」封的是自己。應堅持開放合作，以普惠包容的經濟全球化支撐平等有序的世界多極化。中國堅定同各國共享發展機遇，願推動共建「一帶一路」同歐盟「全球門戶」戰略對接，賦能彼此，也賦能世界。

與會期間，王毅也分別會見了歐盟外交與安全政策資深代表卡拉斯、德國外長貝爾伯克、西班牙外交大臣阿爾瓦雷斯、阿根廷外交部長韋特海因、北約秘書長呂特等。