王毅會英相 「中英戰略對話」達6共識

大陸外長王毅訪英，於當地時間十三日會見英國首相施凱爾、國家安全事務顧問鮑威爾，並和英國外交大臣拉米舉行暌違七年的「中英戰略對話」，雙方就能源對話等下一步交往達成六項共識。王毅說，中方視英方為重要戰略夥伴，願規畫好下階段高層交往，深化各領域務實合作。

據大陸外交部，英首相施凱爾會見王毅時表示，當前英中各領域合作取得積極進展，期待兩國展開坦誠、建設性對話，推動英中關係持續穩定發展。

王毅還於當地時間十三日與英外交大臣拉米舉行第十次中英戰略對話，達成包括英國能源、科技及教育三位部長訪陸，進行對話和諮詢，以及兩國展開金融服務、人工智慧、網路安全等合作在內的六項共識，並繼續推動巴黎協定全面有效落實。

王毅說，中方視英方為重要戰略夥伴，願推動雙邊關係在新的一年展現新氣象。他說，中英同為安理會常任理事國，當前形勢下應展現大國擔當，實踐多邊主義，支持自由貿易，推動政治解決熱點問題，共同促進世界和平與穩定。

據中方發布，王毅還深入闡述了中方在台灣、香港等議題上的立場，雙方也就烏克蘭危機與中東局勢等問題交換看法。

會後，拉米在社交媒體指出，他與王毅會談觸及全球安全議題，包括烏克蘭與中東。和中國維持務實關係符合英國利益，而全球性的影響力須被負責任地運用。

這是中英戰略對話時隔七年再度舉行，前一次為二○一八年七月，時任英國外交大臣亨特訪陸。據上觀新聞，復旦大學歐洲問題研究中心主任丁純解讀，在世界更趨動盪下，中方從策略高度看待中英關係，相較前幾年，當前中英關係的「主旋律」是求同存異，尋求多領域務實合作。