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軍機南海互槓 陸反控澳挑釁

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

近一年才與大陸恢復正向關係的澳洲，日前在南海與中共軍機發生摩擦。澳方控共軍殲—十六戰機與澳洲皇家空軍Ｐ—八海神式偵察機發生「不安全且不專業」的接觸，前者近距離釋放照明彈；大陸國防部則強調，「澳方在南海蓄意對中方侵權挑釁，還惡人先告狀」，其堅決向澳方提出嚴正交涉。

大陸國防部發言人張曉剛十四日在官媒平台發布上述回應，他說，「澳軍機在南海放著大路不走，卻侵闖到別人家裡去，中方對其驅離完全合理合法、無可非議，是對國家主權和安全的正當捍衛」。他要求澳方「嚴格約束一線海空兵力行動，而不是甘當跟班打手」。

澳方表示，期待包括中共在內的所有國家以安全專業方式運作軍隊；並稱幾十年來一直在該地區進行海上監視，遵守國際法，行使在國際水域和空域的航行和飛越自由權。

南海 國防部 澳洲

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澳洲稱共機放照明彈 北京：澳方南海侵權還惡人先告狀

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