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美艦過航台海 中共軍方再回應「軍事挑釁激發統一決心」

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
對於此次美艦過航台海，中共軍方表示「只能一次次激發中國人民捍衛國家主權、實現祖國完全統一的決心意志」。圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，共軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，共軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）
對於此次美艦過航台海，中共軍方表示「只能一次次激發中國人民捍衛國家主權、實現祖國完全統一的決心意志」。圖為2022年時任美國眾議長裴洛西訪台後，共軍東部戰區2022年8月5日在台灣周邊海空域開展實戰化聯合演訓，共軍艦艇官兵在台灣東部海域朝花蓮方向瞭望觀察。（新華社）

美軍驅逐艦強生號（USS Lyndon B. Johnson）、海洋測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）10日至12日穿越過航台灣海峽中共軍方就此再度回應表示，美軍的任何軍事挑釁「只能一次次激發中國人民捍衛國家主權、實現祖國完全統一的決心意志」，並指共軍將持續加強練兵備戰，「堅定開展反分裂、反干涉鬥爭」。

大陸國防部發言人張曉剛14日下午回應美日聯合聲明提到維護台灣海峽和平穩定的重要性，反對以武力或脅迫單方面改變台海局勢，以及美軍兩艘艦船過航台灣海峽，作上述表示。

張曉剛指出，美日聯合聲明有關內容「粗暴干涉中國內政，對中方無端進行抹黑指責，中方強烈不滿、堅決反對」。

關於美軍艦船過航台灣海峽，張曉剛強調，「台灣是中國的台灣。美軍的任何軍事挑釁都改變不了這一事實，相反，只能一次次在國際社會面前暴露美方一貫的虛偽雙標，只能一次次激發中國人民捍衛國家主權、實現祖國完全統一的決心意志」。

他並指，共軍將「持續加強練兵備戰，堅定開展反分裂、反干涉鬥爭，堅決捍衛國家主權和領土完整」。

此前東部戰區新聞發言人李熹海軍大校12日表示，10日至12日，美驅逐艦強生號、海洋測量船鮑迪奇號穿越過航台灣海峽。美方行徑「傳遞錯誤信號、增加安全風險」。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。這也是罕見由共軍方面主動發布美艦過航台海的情況。

另就美國新任防長宣誓就任後，明確表示將重建美軍士氣，並同盟友和夥伴合作，遏制中共在印太地區的「侵略行為」，張曉剛14日則回應指，對美方不實指責表示堅決反對。他強調中國一貫奉行防禦性國防政策，堅持積極防禦軍事戰略，共軍始終是維護世界和平的堅定力量。「中國人民珍愛和平，我們從不搞侵略擴張，但也決不放棄自己的正當權益，堅決反制一切威脅挑戰」。

而對菲律賓方面表示，只要中方停止聲索菲領土、騷擾菲漁民、攻擊菲船隻，菲就將中程飛彈提豐系統退還美國，張曉剛則指，菲方公然把南海問題同堤豐中導問題掛鉤，把本國安全、人民福祉與地區和平穩定視作交易籌碼，「不僅荒謬，也十分危險」。他表示，「堤豐」中導系統是戰略進攻性武器，菲方一再自食其言，迎合美方引入該系統，不僅將自身安全和國防拱手於人，還把地緣對抗和軍備競賽風險引入域內，完全是開門揖盜、為虎作倀。

中共 共軍 台灣海峽 美軍

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