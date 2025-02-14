哈爾濱亞冬會今閉幕 李強將與庫克群島、蒙古總理出席

第九屆亞冬會將於14日閉幕，大陸總理李強將與庫克群島總理布朗、蒙古總理奧雲額爾登等外賓政要一同出席，並在哈爾濱舉行相關外事活動。

大陸外交部13日宣布李強將將於2月14日出席哈爾濱第九屆亞洲冬季運動會閉幕式，並為赴陸出席閉幕式的外國領導人舉行歡迎宴會和雙邊活動。

大陸官方披露，李強將於哈爾濱和庫克群島總理布朗會見，「中方願以布朗總理此行為契機，同庫方就中庫關係深入交換意見，共同推動兩國關係不斷取得新發展」。據指出，布朗於2月10日至16日赴陸，除哈爾濱外，還分別赴上海、山東參訪。

此外，蒙古總理奧雲額爾登也於2月13日至15日赴陸出席哈爾濱亞冬會閉幕式，李強將在哈爾濱同他會見。大陸官方強調，相信奧雲額爾登參加有關活動，「將進一步深化雙方政治互信，充實中蒙全面戰略夥伴關係內涵，助力構建兩國命運共同體」。

據央視新聞，亞冬會閉幕式將在14日晚間8時舉行，本次閉幕式整體時長約為60分鐘，從開幕式的「守冬」到閉幕式的「望春」，開閉幕式形成首尾呼應，主打「冬去春來，生生不息」的理念。

蒙古官媒蒙通社14日指出，奧雲額爾登於14日開啟對大陸的工作訪問。訪問期間，奧雲額爾登將與李強舉行會談。會談後，雙方將簽署「蒙古國政府與中華人民共和國政府關於增加嘎順蘇海圖-幹其毛都口岸跨境鐵路、煤炭貿易及塔旺陶拉蓋煤礦功能合作的協定」。

庫克群島總理布朗已於12日表示，他訪問大陸期間已與多所機構就海洋科學、氣候適應力和經濟合作進行了討論。而訪問大陸期間，布朗有望與大陸簽署涉及基礎設施、貿易和經濟領域的「全面戰略夥伴關係」協議。大陸外交部發言人郭嘉昆11日回應指，大陸願同庫克群島等太平洋島國發展關係、開展合作。「中庫關係不針對任何第三方，也不應該受到第三方的干擾和制約」。

此前在2月7日亞冬會開幕式時，大陸國家主席習近平與其夫人彭麗媛，還有中共政治局常委蔡奇出席，外方領導人則有汶萊蘇丹哈桑納爾、吉爾吉斯總統賈帕羅夫和夫人賈帕羅娃、巴基斯坦總統扎爾達里、泰國總理貝東塔、南韓國會議長禹元植和夫人申敬惠。