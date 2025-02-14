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澳洲稱共機放照明彈 北京：澳方南海侵權還惡人先告狀

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
澳洲空軍與中共空軍在南海又傳出不專業接觸的消息。圖為澳洲P-8海上巡邏機。（圖／取自澳洲國防部網站）
澳洲空軍與中共空軍在南海又傳出不專業接觸的消息。圖為澳洲P-8海上巡邏機。（圖／取自澳洲國防部網站）

澳洲與大陸在南海又發生具危險性的軍事互動，澳方指控共軍殲-16戰機與澳洲皇家空軍P-8海神式偵察機發生「不安全且不專業」的接觸，前者近距離釋放照明彈，而大陸國防部則強調，「澳方在南海蓄意對中方侵權挑釁，還惡人先告狀」，其堅決向澳方提出嚴正交涉。

大陸國防部發言人張曉剛14日午後在官方媒體平台發布上述回應，他說2月11日，澳方在南海蓄意對大陸侵權挑釁，還惡人先告狀，散佈虛假敘事，「我們堅決反對並已向澳方提出嚴正交涉」。

張曉剛並指出，「澳軍機在南海放著大路不走，卻侵闖到別人家裡去，中方對其驅離完全合理合法、無可非議，是對國家主權和安全的正當捍衛」。他要求澳方「放棄投機冒險的幻想，嚴格約束一線海空兵力行動，而不是甘當跟班打手，在南海興風作浪、損人害己」。

此前澳洲國防部13日發布聲明指，澳洲政府就共軍飛機發生的不安全和不專業的互動向中共政府表達了擔憂。

聲明提到，2025 年 2 月 11 日，澳洲皇家空軍 (RAAF) 一架 P-8A 海神海上巡邏機在南海進行例行海上監視巡邏時與一架共軍空軍殲-16 戰鬥機發生了不安全和不專業的互動。內容強調，共軍空軍飛機在澳洲皇家空軍 P-8A 飛機附近發射了照明彈。這是一項不安全且不專業的操作，對飛機和人員構成了風險。

澳方表示，澳洲國防軍 (ADF) 人員沒有受傷，澳洲皇家空軍 P-8A 也沒有受到損害。澳洲期待包括中共在內的所有國家以安全和專業的方式運作軍隊。並稱幾十年來，澳洲國防軍一直在該地區進行海上監視活動，並遵守國際法，行使在國際水域和空域的航行和飛越自由權。

大陸外交部發言人郭嘉昆13日就此事回應指，「澳大利亞軍機未經中方允許，蓄意侵闖中國西沙群島領空，侵犯中國主權，危害中方國家安全。中方採取驅離措施，正當合法，專業克制。中方已就此向澳方提出嚴正交涉，要求澳方停止侵權挑釁，停止破壞南海和平穩定」。

公開資料顯示，2022年澳洲也曾指控共軍飛機在南海向澳洲的P-8飛機釋放「金屬薄片」，當時也引起雙方紛爭。

南海 國防部 澳洲

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