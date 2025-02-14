美駐墨使館稱要加強聯盟對抗中國 陸使館回擊：勸美買一面鏡子

中國駐墨西哥大使館官方微信號發布消息稱，中國駐墨西哥使館注意到，美國駐墨西哥使館在社交媒體引用美國務卿魯比歐言論稱 ：「我們將通過加強聯盟和供應鏈多樣化，對抗中國影響」。 該言論充斥陳舊的冷戰思維和零和博弈 觀念，中國駐墨西哥使館對此表示堅決反對。

大陸駐墨使館進一步表示，謊言說一千遍也不會成為事實。美方張口閉口「加強聯盟」、「供應鏈多樣化」，事實是美國出於一己私利，粗暴干涉拉美國家內政，濫加單邊非法制裁，頻頻把毒品、移民等自己的問題轉嫁他國，動輒威脅加徵關稅。

使館消息稱，美方以所謂「對抗中國影響」挑撥離間，處心積慮破壞中拉友好。中拉關係堂堂正正、光明磊落，雙方務實合作不附加任何政治條件，不針對第三方，符合中拉人民根本利益，經得起歷史檢驗。

使館稱， 中國駐墨西哥使館正告美方收起傲慢與偏見,尊重拉美國家主權和尊嚴，停止對中國和中拉關係的污衊抹黑。我們奉勸美方買一面鏡子，正視美國自身的問題，而不是內病外治。