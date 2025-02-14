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從事兩岸交流多年 陸委會前港澳處長張永山逝世

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
前陸委會處長張永山退休後組織相關協會從事兩岸交流。（圖／取自贛州廣播電視台）
前陸委會處長張永山退休後組織相關協會從事兩岸交流。（圖／取自贛州廣播電視台）

本報14日獲悉，曾任陸委會聯絡處處長、港澳處處長、國安會第三組組長的張永山，已於日前逝世，他在退休後仍參與兩岸交流，並曾擔任中華教育文化經貿促進總會創會總會長。

據陸委會年報，張永山於1999年就擔任陸委會聯絡處長，歷經主委蘇起、蔡英文任內，2001年轉任港澳處長，2004年吳釗燮接任陸委會主委後，將其調任陸委會參事。

2008年馬政府上台，蘇起出任國安會秘書長，張永山當時曾經蘇起延攬轉任國安會第三組組長。

公開資料顯示，在陸委會港澳處長任內，張永山曾多次對外就港澳政策發言，並呼籲香港與澳門特區政府能儘早在台設立辦事處。

而在張永山推動下，2011年「中華教育文化經貿促進協會」成立，該協會宗旨、任務是以和平發展為目的，推動兩岸四地，乃至全球華人的教育文化經貿商業交流合作，並辦理各項相關活動，發揮國民外交精神與功能。張永山擔任協會理事長期間，多次參與兩岸四地交流活動。

2017年底，「中華教育文化經貿促進協會」更名為「中華教育文化經貿促進總會」，由張永山擔任改制後首任總會長，國安會前秘書長蘇起擔任該會名譽總會長，並敦聘陸委會前主委張京育、海基會前副董事長高孔廉、國安會前諮詢委員蘇進強等人為榮譽總會長。根據該組織官網，目前張永山擔任執行長。

本報記者14日從知情人士處獲悉，張永山已經逝世，中華教育文化經貿促進總會並將於22日為其舉辦追思會。此外，不久前的去年12月，另一位前陸委會港澳處處長朱曦也在廈門參加兩岸企業家峰會期間辭世。

據上海環太國際戰略研究中心消息，2024年4月該所舉辦「當前兩岸關係的風險與管控」座談交流會。出席的張永山認為，台灣的民意基礎仍然是珍惜和平，這就需要兩岸共同挖掘不失偏頗的真實歷史，從而產生共鳴並創造良好的交流環境。與此同時，促統工作更應從年輕人著手，開展不受政府干涉、心平氣和的民間交流。正是因為風險的出現，雙方才更需要保持冷靜、謹慎、沉著，降低態勢升級，夯實基層之間的理解，共同發展、共同創造，以實現真正的和平。台灣海峽一衣帶水，血脈相連，同心同德，中國大陸綜合實力的強大終會使得台灣不由自主地向大陸靠攏。

國安會 經貿 陸委會

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