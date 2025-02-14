帶青年看哪吒二 蕭旭岑提台灣可拍媽祖、不怕被統戰

大陸動畫電影《哪吒之魔童鬧海》（哪吒二）票房破百億人幣，大九學堂赴北京交流訪問團，昨也「入境隨俗」組織觀影。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天受訪直言，哪吒打動了「兩岸中國人」和許多外國人，呈現出不向命運低頭，為自己努力開創的精神，而對於台灣來說，「媽祖」可能是一個很好的題材，希望兩岸影劇產業未來能有更多交流、合作。

哪吒二上映後創造多項紀錄，大陸官媒央視昨晚披露，電影總票房已突破人民幣一百億元（約合新台幣四百五十億元），為大陸首部，還將在香港、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、日本、韓國等海外市場上映，而台灣因限額規定，今年恐怕無緣。

為此，大九學堂赴北京交流訪問的青年昨晚一同觀影。今是訪問行程最後一天，蕭旭岑上午受訪說，去年赴成都訪問時，曾與可可豆動畫公司導演餃子見面，當時看過宣傳片，就計畫帶台灣青年朋友一起來觀影，沒想到這麼快實現。

蕭旭岑說，觀影後，許多同學流下了眼淚，感覺觀眾每個人心中都有一個哪吒，就是不向命運低頭，雖然誕生為魔，但可以透過努力向善向善。他認為，哪吒不只是一個動畫片，重要的是這些元素打動了很多人，不只是「兩岸中國人」還有外國人。

因此，蕭旭岑有感而發的表示，媽祖在台灣有近一半人口的信眾，是很好的題材，樂見台灣有動畫公司將媽祖製作成動畫電影，變成大家耳熟能詳的作品。希望兩岸影劇產業能有機會多交流合作，互相觀摩學習。

蕭旭岑也對此行表示，同學體驗了傳統與創新，和北京的同學打成一片，從人文科技到感情都非常豐富，是一個好的開始，今年馬英九基金會也會安排各式各樣的團來大陸訪問。

所以蕭旭岑認為，儘管被批評、被綠營打上「統戰標籤」，但以此次學生報名踴躍，人數超過名額的一倍來看，「他們就是想來看看」，這是無法被限制的，所謂「文化台獨」只是一個假議題，台灣也應該更有信心，和大陸交朋友，台灣有自己的制度，不怕被影響，呼籲政府開放觀光等民間交流，勿以政治因素阻擋。他提到，民進黨政府最多限制公家機關使用大陸AI模型DeepSeek，但影響不了一般民眾。