再提觀光小兩會 陸委會：難以配合陸方片面決定踩線團

兩岸觀光議題連日來成為焦點，包含大陸踩線團、上海文旅局賞燈團無法入境台灣，都與此密切相關，陸委會也多次解說為何堅持一定要先由小兩會溝通協商，最新的說法是，這並非政治卡關，也強調「踩線團非單方說了算數」，「針對陸方片面決定的安排，『我方難以配合』」。

陸委會13日晚間在臉書等社群平台發布幾張政策說明圖卡，表示針對陸方近日辯稱兩岸旅遊障礙不在「小兩會」有無溝通，「誤導」外界對小兩會溝通的定位，並將阻撓陸客來台旅遊「卸責我方」，「我們必須說清楚、講明白」。

陸委會指出，經由「小兩會」的溝通、把關，國人對恢復陸客來台觀光後的穩定、品質、公平、安全等問題，才能「放心」。陸委會強調，「小兩會」溝通是基於實務需要，讓政策實施順利通關，而非政治「卡關」。為爭取台灣整體最大權益，請旅遊業界及國人支持政府，也呼籲陸方儘速正面回應我方溝通要求，落實恢復兩岸觀光政策。

據陸委會的圖卡，關於為何一定要透過小兩會「開通」兩岸觀光， 陸委會強調三點，首先是觀光事涉公權力，小兩會無可替代，再者是「不涉及政治前提，解決問題有保障」，最後是強調雙方溝通不應存在障礙，重啟「在於一念間」。

就大陸國台辦指我方於疫情後曾片面禁止陸客來台、以及大陸去年恢復陸客到金門馬祖，也都沒經過小兩會，對此陸委會表示，疫情期間「攸關國人生命的緊急狀態，不可能經過『小兩會』溝通後才實施」，強調「特例不能取代常態作法」，同時陸委會也指，小三通金馬旅行始自2001年，兩岸旅遊協議則為2008年簽署，「恢復『小三通』旅行並不適用『小兩會』溝通」。

至於大陸早在年前就宣布上海、福建兩省市的踩線團將來台，陸委會則指，海旅會是「知會」台旅會駐北京辦事處，「與過去踩線團是由雙方先行溝通好，再做相關安排完全不同，針對陸方片面決定的安排，『我方難以配合』」。

而針對大陸國台辦日前指出，去年11月陸方同意台旅會與海旅會會面，但台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消。陸委會副主委梁文傑13日於記者會上回應稱，當時是幾位台旅會董事規畫到大陸參訪，「順道拜會海旅會」，屬於參訪交流性質，和小兩會正式的溝通協商不一樣，性質不同不要混為一談。

據悉，自2月7日以來，陸委會已經是第五度在臉書等社群平台發布標註為「廣告」的影片或者圖卡，以「民間三大擔心」、「政府三大堅持」等理由，多次講述政府為何堅持一切陸客來台事宜都應先經小兩會的立場。