施凱爾會陸外長稱「英中合作取得積極進展」 王毅：兩國應加強戰略溝通

據大陸外交部網站凌晨消息，英國首相施凱爾當地時間2月13日，在倫敦會見到訪的大陸外交部長王毅。施凱爾請王毅轉達對中國領導人的誠摯問候，表示當前英中各領域合作取得積極進展，期待兩國開展坦誠、建設性對話，推動英中關係持續穩定發展。王毅則表示，現今世界更加動盪，百年變局加速演進。中英要加強戰略溝通、增進理解互信。

據中方發布的消息，並未提及雙方會面曾涉及施凱爾今年計畫訪問中國的事宜，也似未觸及目前歐洲最為關切的烏克蘭情勢。

王毅首先轉達了中國領導人對斯塔默首相的親切問候，表示去年底習近平主席與施凱爾成功會晤，啟動了中英關係改善發展進程。在兩國領導人戰略引領下，近期中英財金對話取得豐碩成果，各層級交往相繼恢復，彰顯了兩國務實合作巨大潛力，也充分印證工黨政府奉行理性務實對華政策符合國家和人民利益，順應時代發展潮流。

王毅表示，中方願同英方落實兩國領導人重要共識，鞏固雙邊關係穩向好態勢，深化拓展基礎建設、經貿投資、清潔能源等各領域合作，更好造福兩國人民。

王毅表示，現今世界更加動盪，百年變局加速演進。中英同為聯合國安理會常任理事國，雙方要加強戰略溝通、增進理解互信，展現大國擔當，在應對氣變、人工智慧、綠色發展等攸關人類未來的領域加強合作，為世界提供更多確定性和穩定性。

王毅另會見英國首相國家安全事務顧問、國家安全委員會召集人鮑威爾。雙方積極評價中英關係穩向好勢頭和務實合作成果，一致同意以兩國領導人重要共識為引領，加強戰略溝通，增進彼此了解，將堅持開放合作主基調，探索擴大共同利益，推動中英關係行穩致遠。

據新聞稿，雙方也就戰略安全以及共同關心的熱門議題交換了看法。但並未具體指明所謂的「熱門議題」包括可能因美俄領導人會談而結束的俄烏戰爭。