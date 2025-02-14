屢拒上海團來台 陸委會：否決理由未消失

上海官員申請來台參加台北燈節多次遭駁回，北市府上周申請上海市文旅局官員來台出席閉幕式，又遭封殺。陸委會副主委梁文傑昨日指出，北市府把不被批准的兩團併成一團重新申請，不會因此就核准，並反問「你（北市府）敲鑼打鼓的申請之後，難道（中央）政府就一定要准嗎？」

梁文傑昨在記者會表示，今年台北燈節，台北市幫上海方面申請台辦團、文旅局團、燈會專業人員團，第三團已經批准，前兩團是「分別不准」。台北市重新申請，「本來就不准，不會因為併成一團就准了」，因為「（不准）的理由還沒有消失」。陸委會不予核准的理由，分別是指稱上海台辦阻撓台商參加海基會活動；以及上海市文旅局行程涉旅遊觀光踩線。

他還提到，不希望和台北市政府相關的案子，每次都特別拿出來討論，對兩岸來往並無好處，「你敲鑼打鼓的申請之後，難道政府就一定要准嗎？」梁文傑並指，台辦官員若來台，會要求約晤，「如果不願意（約晤）就不會允許」。他也證實，陸委會已與近期赴苗栗交流的湖北省台辦主任程良勝約晤，但內容不便透露。

對我方堅持兩岸觀光先透過「小兩會」協商，但大陸國台辦披露去年十一月本同意小兩會會面，而台旅會卻臨時取消。梁文傑則回應稱，當時是幾位台旅會董事規畫到大陸參訪，「順道拜會海旅會」，和小兩會正式的溝通協商性質不同，「不要混為一談」。