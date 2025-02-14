聽新聞
0:00 / 0:00

屢拒上海團來台 陸委會：否決理由未消失

聯合報／ 記者陳宥菘／台北報導
陸委會副主委梁文傑。 記者陳宥菘／攝影
陸委會副主委梁文傑。 記者陳宥菘／攝影

上海官員申請來台參加台北燈節多次遭駁回，北市府上周申請上海市文旅局官員來台出席閉幕式，又遭封殺。陸委會副主委梁文傑昨日指出，北市府把不被批准的兩團併成一團重新申請，不會因此就核准，並反問「你（北市府）敲鑼打鼓的申請之後，難道（中央）政府就一定要准嗎？」

梁文傑昨在記者會表示，今年台北燈節，台北市幫上海方面申請台辦團、文旅局團、燈會專業人員團，第三團已經批准，前兩團是「分別不准」。台北市重新申請，「本來就不准，不會因為併成一團就准了」，因為「（不准）的理由還沒有消失」。陸委會不予核准的理由，分別是指稱上海台辦阻撓台商參加海基會活動；以及上海市文旅局行程涉旅遊觀光踩線。

他還提到，不希望和台北市政府相關的案子，每次都特別拿出來討論，對兩岸來往並無好處，「你敲鑼打鼓的申請之後，難道政府就一定要准嗎？」梁文傑並指，台辦官員若來台，會要求約晤，「如果不願意（約晤）就不會允許」。他也證實，陸委會已與近期赴苗栗交流的湖北省台辦主任程良勝約晤，但內容不便透露。

對我方堅持兩岸觀光先透過「小兩會」協商，但大陸國台辦披露去年十一月本同意小兩會會面，而台旅會卻臨時取消。梁文傑則回應稱，當時是幾位台旅會董事規畫到大陸參訪，「順道拜會海旅會」，和小兩會正式的溝通協商性質不同，「不要混為一談」。

近期大陸官員來台審核情況概覽 製表／廖士鋒
近期大陸官員來台審核情況概覽 製表／廖士鋒

上海 北市府 國台辦 梁文傑 陸委會

延伸閱讀

再拒上海團來台北燈節 陸委會：敲鑼打鼓申請就要准？

退役軍警涉國安案件 陸委會：指廣義司法警察

辜嚴倬雲辭世 陸委會：表達深切哀悼之意

上海官員賞台北燈節有變數？ 陸委會不滿台辦「1行為」

相關新聞

屢拒上海團來台 陸委會：否決理由未消失

上海官員申請來台參加台北燈節多次遭駁回，北市府上周申請上海市文旅局官員來台出席閉幕式，又遭封殺。陸委會副主委梁文傑昨日指...

相隔7年 英首相計畫下半年訪陸

繼英國外交大臣拉米和財政大臣里夫在去年底、今年初分別訪問大陸，而大陸外交部部長王毅開啟訪英行程之際，美國媒體引述匿名知情...

緬北詐騙園區 願交出上萬陸人

大陸演員王星被綁事件後，隨著大陸與泰國施壓，緬甸詐騙園區背後的軍事力量，擬大規模向泰國移交華商群體和相關人員，涉及一萬人...

陸指我方曾臨時喊卡觀光小兩會 陸委會：交流性質非正式溝通

兩岸恢復觀光陷入僵局，面對我方堅持先透過觀光小兩會協商，大陸國台辦上周稱，去年11月陸方同意台旅會與海旅會會面，但台旅會...

再拒上海團來台北燈節 陸委會：敲鑼打鼓申請就要准？

在上海官方團二度申請來台參加台北燈節遭駁回後，北市府上周再度申請上海市文旅局官員來台出席閉幕式，又遭封殺，北市府發言人殷...

王毅訪英已抵達倫敦 美媒：英國首相施凱爾規劃今年下半年訪陸

繼英國外交大臣拉米（David Lammy）和財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在去年底、今年初分別訪問大陸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。