相隔7年 英首相計畫下半年訪陸

繼英國外交大臣拉米和財政大臣里夫在去年底、今年初分別訪問大陸，而大陸外交部部長王毅開啟訪英行程之際，美國媒體引述匿名知情人士消息指出，英國政府擬安排首相施凱爾於今年下半年訪陸，若成行，他將是七年來首位訪問大陸的英國首相。

美媒「POLITICO」歐洲版報導，四位熟悉英國情況的人士透露，唐寧街（代指英國首相府）正在制定施凱爾訪問大陸計畫，若此行成行，將是英國首相暌違七年首次訪問大陸，上一位訪問大陸的英國首相是二○一八年一月底的梅伊。上述匿名知情人士還表示，這些討論目前正在英國首相府內部進行，並預期會談將在大陸開展。

報導稱，資深官員正在討論這次訪問的時間點，可能會在今年夏天之後、甚至接近今年底進行。不過這個計畫面臨多重挑戰，包括對大陸持懷疑看法的美國總統川普重返白宮、中共讓人擔人的強硬經濟政策和人權紀錄等。施凱爾曾在去年十一月的Ｇ20峰會上與大陸國家主席習近平舉行場邊會談，為雙方領導人時隔六年首次會談。施凱爾當時公開表示，希望在倫敦或北京與習近平和大陸總理李強「舉行全面的雙邊會晤」。

英國政府目前正在對英中關係進行「審計」，但結果將延遲出爐。在這一背景下，王毅與拉米昨日於倫敦舉行第十次「中英戰略對話」，討論安全問題以及俄烏戰爭等議題，也是七年來這一機制首度重啟。不過這次會談並未安排聯合記者會，雖然大陸外交部已在十日宣布王毅訪問英國、與英方舉行第十次中英戰略對話，但是英國外交部在王毅訪英前幾乎沒有發表公開聲明，也拒絕證實大陸關於兩國將重啟長期擱置的「戰略對話」的聲明。

此外，目前英國也已傳出私下與香港方面接觸，尋求改善經貿關係。彭博社援引知情人士透露指，英國財政大臣里夫去年第四季派遣英國財政部官員與香港對口部門官員舉行會談，探討改善經濟關係、深化與香港的金融服務合作。經濟通通訊社報導，對此香港財經事務及庫務局發言人指出，作為國際金融中心，香港致力於促進與世界各地，包括英國的雙邊和多邊交流與合作。