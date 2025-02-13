陸指我方曾臨時喊卡觀光小兩會 陸委會：交流性質非正式溝通

兩岸恢復觀光陷入僵局，面對我方堅持先透過觀光小兩會協商，大陸國台辦上周稱，去年11月陸方同意台旅會與海旅會會面，但台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消。陸委會副主委梁文傑13日回應稱，當時是幾位台旅會董事規畫到大陸參訪，「順道拜會海旅會」，屬於參訪交流性質，和小兩會正式的溝通協商不一樣，性質不同不要混為一談。

梁文傑13日主持召開陸委會例行記者會。就兩岸是否在小兩會溝通上對峙，他強調，台旅會已經通過相關管道跟海旅會表達能夠談的意願，「這當時是我們先提出來的一步」。

至於小兩會具體要談什麼？梁文傑再次表示，過去大陸團來台很熱烈時，有一條龍、低價團，還有比較嚴重的分配問題。大陸所有組團社基本上都有官方背景，這些旅行社要給台灣哪些旅行社去承接，中間也有灰色地帶。這些問題必須經過討論，才能把兩岸觀光的品質做好。

不過，大陸福建、上海踩線團日前申請來台，皆因陸委會提出「小兩會先談」而卡關。對照梁文傑先前曾提到，過去1年多來有90多個大陸踩線團來台，各省市都有。有媒體詢問，是否福建、上海以外的踩線團都可來台？

梁文傑回應，去年90多件大陸人士申請來台進行旅遊相關的專業交流，都是純粹的民間交流，和陸方宣布陸客來台觀光政策有關的正式踩線團不同，兩者不能混為一談。比如最近有不少大陸旅行業者要來台參加台北旅展，就屬於前者。他並表示，目前仍有跟旅遊相關的案件在申請，有些也會批准。