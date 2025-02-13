快訊

情人節前分手…日產、本田合併破局 傳「門口的野蠻人」立刻上門求親

新光三越氣爆登外媒！回顧全球百貨重大事故 這國20年前424死最慘

獨／新光三越氣爆釀澳門1家7口2死 父母帶傷急送病危女童轉院搶命

陸指我方曾臨時喊卡觀光小兩會 陸委會：交流性質非正式溝通

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
針對兩岸觀光「小兩會先溝通」，大陸國台辦上周稱，去年11月陸方同意台旅會與海旅會會面，但台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消。陸委會副主委梁文傑13日回應指，當時屬於參訪交流性質，和正式溝通協商不一樣，不要混為一談。記者陳宥菘／攝影
針對兩岸觀光「小兩會先溝通」，大陸國台辦上周稱，去年11月陸方同意台旅會與海旅會會面，但台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消。陸委會副主委梁文傑13日回應指，當時屬於參訪交流性質，和正式溝通協商不一樣，不要混為一談。記者陳宥菘／攝影

兩岸恢復觀光陷入僵局，面對我方堅持先透過觀光小兩會協商，大陸國台辦上周稱，去年11月陸方同意台旅會與海旅會會面，但台旅會卻以經費預算不足為由臨時取消。陸委會副主委梁文傑13日回應稱，當時是幾位台旅會董事規畫到大陸參訪，「順道拜會海旅會」，屬於參訪交流性質，和小兩會正式的溝通協商不一樣，性質不同不要混為一談。

梁文傑13日主持召開陸委會例行記者會。就兩岸是否在小兩會溝通上對峙，他強調，台旅會已經通過相關管道跟海旅會表達能夠談的意願，「這當時是我們先提出來的一步」。

至於小兩會具體要談什麼？梁文傑再次表示，過去大陸團來台很熱烈時，有一條龍、低價團，還有比較嚴重的分配問題。大陸所有組團社基本上都有官方背景，這些旅行社要給台灣哪些旅行社去承接，中間也有灰色地帶。這些問題必須經過討論，才能把兩岸觀光的品質做好。

不過，大陸福建、上海踩線團日前申請來台，皆因陸委會提出「小兩會先談」而卡關。對照梁文傑先前曾提到，過去1年多來有90多個大陸踩線團來台，各省市都有。有媒體詢問，是否福建、上海以外的踩線團都可來台？

梁文傑回應，去年90多件大陸人士申請來台進行旅遊相關的專業交流，都是純粹的民間交流，和陸方宣布陸客來台觀光政策有關的正式踩線團不同，兩者不能混為一談。比如最近有不少大陸旅行業者要來台參加台北旅展，就屬於前者。他並表示，目前仍有跟旅遊相關的案件在申請，有些也會批准。

兩會 梁文傑 陸委會

延伸閱讀

退役軍警涉國安案件 陸委會：指廣義司法警察

辜嚴倬雲辭世 陸委會：表達深切哀悼之意

上海官員賞台北燈節有變數？ 陸委會不滿台辦「1行為」

領大陸身分證開鍘！跆拳道選手李東憲等3人註銷台灣身分 不得享健保

相關新聞

再拒上海團來台北燈節 陸委會：敲鑼打鼓申請就要准？

在上海官方團二度申請來台參加台北燈節遭駁回後，北市府上周再度申請上海市文旅局官員來台出席閉幕式，又遭封殺，北市府發言人殷...

大九學堂今訪北京小米、兩岸科創中心 蕭旭岑未隨團

馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京交流，13日參訪兩岸科創中心、小米汽車工廠和泡泡瑪特城市樂園等，不過，...

華爾街日報：中國官員向川普團隊提議舉行美俄領導人高峰會

《華爾街日報》引述知情人士報導，中國提出舉行俄羅斯總統普亭和美國總統川普之間的峰會，以幫助結束烏克蘭戰爭。據該報引述北京...

美商業報告：陸侵台風險持續增加 企業應採應變措施

美國網絡安全諮詢公司Recorded Future在12日發布報告指出，目前大陸侵台不太可能發生，不過政治、經濟與軍事趨...

陸指我方曾臨時喊卡觀光小兩會 陸委會：交流性質非正式溝通

兩岸恢復觀光陷入僵局，面對我方堅持先透過觀光小兩會協商，大陸國台辦上周稱，去年11月陸方同意台旅會與海旅會會面，但台旅會...

王毅訪英已抵達倫敦 美媒：英國首相施凱爾規劃今年下半年訪陸

繼英國外交大臣拉米（David Lammy）和財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在去年底、今年初分別訪問大陸，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。