再拒上海團來台北燈節 陸委會：敲鑼打鼓申請就要准？

在上海官方團二度申請來台參加台北燈節遭駁回後，北市府上周再度申請上海市文旅局官員來台出席閉幕式，又遭封殺，北市府發言人殷瑋質疑是用「莫須有的理由」否決。陸委會副主委梁文傑13日指出，北市府把不被批准的兩團併成一團重新申請，不會因此就核准了，並反酸稱，「你（北市府）敲鑼打鼓的申請之後，難道（中央）政府就一定要准嗎？」

梁文傑13日在例行記者會上表示，就今年台北燈節，台北市幫上海方面申請了三個團，一個是台辦團、一個是文旅局團，另外一個是燈會專業人員團，第三團已經批准，前面兩團是「分別不准」。台北市後來把分別不准的團又併成一個團重新申請一遍，「兩個團本來就不准，不會因為併成一團就准了」，「因為原來（不准）的理由還沒有消失」。

所謂不予核准的理由，上海台辦團方面，是陸委會指稱上海台辦阻撓台商回台參加海基會春節活動；上海文旅局團方面，陸委會則指來台行程部分涉及旅遊觀光踩線，宜先經觀光小兩會溝通後，再申請來台。不過，北市府表示，上周新送件的文旅局團，純粹是燈會行程，不涉及踩線，質疑陸委會答非所問。

面對媒體詢問，是因為北市府再次送件的名單仍包含文旅局或台辦官員而駁回嗎？梁文傑予以證實。媒體追問，只要有大陸官員來台都駁回？他表示，每個個案有不同考慮，陸委會手上有非常多申請案，不會因為是台辦就不准。

至於陸委會對於大陸官員來台確切審查標準為何？梁文傑表示，如果台辦官員要來台灣，基本上會要求約晤，溝通一些關於國人在大陸，比如人身安全通報等等的問題，「原則上，如果不願意（約晤）就不會允許（來台）」。

近期就有一起大陸地方台辦主任來台的案例。苗栗市公所9日舉辦的「苗栗（火旁）龍」活動，邀請大陸湖北武漢高龍來台參與節目，湖北省台辦主任程良勝也隨隊出席。陸委會是否有約晤程良勝？梁文傑對此證實，但表示內容不便透露。

梁文傑在記者會上也提到，陸委會每天收到各縣市、各個團的申請案件非常多，有的准有的不准，我們並不希望和台北市政府相關的案子，每次都特別拿出來在新聞上面討論，這對兩岸的來往並沒有好處。他說，「你敲鑼打鼓的申請之後，難道政府就一定要准嗎？」

他強調，陸委會每天收到非常多來自各縣市政府、各個社會團體的案件，「我們都希望在最符合國家利益和政策的前提之下，能夠促進兩岸的交流」。