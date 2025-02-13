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王毅訪英已抵達倫敦 美媒：英國首相施凱爾規劃今年下半年訪陸

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
英國首相施凱爾曾在去年11月的G20峰會上與大陸國家主席習近平舉行場邊會談，為中英首相時隔6年首次會談。路透
英國首相施凱爾曾在去年11月的G20峰會上與大陸國家主席習近平舉行場邊會談，為中英首相時隔6年首次會談。路透

英國外交大臣拉米（David Lammy）和財政大臣里夫斯（Rachel Reeves）在去年底、今年初分別訪問大陸，而大陸外交部部長王毅開啟訪英行程剛剛抵達倫敦之際，美國媒體《政客》（POLITICO）引述匿名知情人士消息指出，英國政府擬安排首相施凱爾（Keir Starmer）今年下半年訪陸。

美媒《POLITICO》歐洲版獨家報導，四位熟悉英國情況的人士向POLITICO透露，唐寧街正在制定斯塔默訪華計劃，若此行成行，將是英國首相睽違七年首次訪華。上述四位要求匿名的知情人士表示，這些談判目前正在唐寧街10號內部進行，並以在中國舉行的會議為前提。其中一位人士表示，目前的希望是在今年稍後確定日期。

報導稱，資深官員正在討論這次訪問的時間點，可能會在今年夏天之後、甚至接近2025年底進行。不過這個計畫面臨多重挑戰，包括中國懷疑論者美國總統川普重返白宮、中共讓人擔人的強硬經濟政策和人權紀錄等。

施凱爾自去年7月當選以來，一直積極推動改善英中關係並吸引投資，這一舉動也引發爭議。資深政府官員抱怨英國對陸政策缺乏一致性，其中安全官僚主張對大陸保持警惕，財政部門則希望與大陸建立更密切的經濟聯繫。

施凱爾曾在去年11月的G20峰會上與大陸國家主席習近平舉行場邊會談，為中英首相時隔6年首次會談。施凱爾當時承諾英國會與大陸建立「穩定、持久、互相尊重」的關係。

在這一背景下，王毅與拉米即將展開的會談也備受關注，雙方將討論安全問題以及俄烏戰爭等議題。不過這次會談並沒有安排聯合記者會，雖然大陸外交部在10日宣布王毅訪問英國、與英方舉行第十次中英戰略對話，不過英國外交部在王毅訪英前幾乎沒有發表公開聲明，也拒絕證實中方關於兩國將重啟長期擱置的「戰略對話」的聲明。

施凱爾 王毅 英國

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