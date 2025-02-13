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美商業報告：陸侵台風險持續增加 企業應採應變措施

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
東部戰區海軍淮北艦官兵在元宵節當天向台灣喊話「祝你們和你們的家人元宵節快樂」（圖／取自極目新聞）
東部戰區海軍淮北艦官兵在元宵節當天向台灣喊話「祝你們和你們的家人元宵節快樂」（圖／取自極目新聞）

美國網絡安全諮詢公司Recorded Future在12日發布報告指出，目前大陸侵台不太可能發生，不過政治、經濟與軍事趨勢顯示相關因素正快速轉變，到2027年，大陸領導層「可能會認為可以在降低成本的情況下考慮發動入侵」，建議企業應該立即進行應變計劃的投資，避免受到供應鏈可能中斷的影響。

美國之音報導，Recorded Future旗下的威脅研究部門「Insikt Group」發布的《威脅分析》（Threat Analysis）列出，短期內大陸不太可能侵台有幾個原因，大陸幾乎確定會延續其偏好的「和平統一」，會繼續使用經濟誘因與脅迫元素的雙重策略；大陸經濟正面臨挑戰，中共領導層仍在努力實現國家復興。

而在軍事層面，即使中共解放軍已取得成功侵台必要能力的進展，但還沒有達到入侵台灣的準備；大陸領導層可能也還沒告知人民要為戰爭做好準備，人民的支持度也尚未達到預期。

但《威脅分析》也指出大陸侵台風險上升的幾項因素，因中共變得更獨斷，可預期它在關於台灣的目標上會要求有所進展；而即使大陸現在受到美國的經濟制裁，它也已實施相關措施重要戰略資源等經濟自足。

此外。大陸領導層在過去一年正在加大針對台灣使用法律戰的措施；還有大陸網絡威脅行為者正對準美國關鍵基礎設施，顯示他們的目標是在為潛在衝突預作準備。

該報告分析，從2027年到2049年，大陸入侵台灣的風險很可能會持續增加，短期內，大陸幾乎確定它將繼續目前的脅迫行動，包括實施軍事演習和侵入台灣附近的海域和空域，同時謀求逐步升級這些低於入侵的脅迫行動。大陸還可能展開暫時性以執法為主的隔離行動，干擾台灣關鍵基礎設施。

中共 美國 衝突 風險

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