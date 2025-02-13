華爾街日報：中國官員向川普團隊提議舉行美俄領導人高峰會

《華爾街日報》引述知情人士報導，中國提出舉行俄羅斯總統普亭和美國總統川普之間的峰會，以幫助結束烏克蘭戰爭。據該報引述北京和華盛頓人士的話稱，中國官員最近幾週透過中間人向川普團隊提出了一項提議，即舉行兩國領導人峰會，並在最終停火後促進維和努力。

路透社引述了此一報導，並請大陸外交部置評，但暫未獲回應。報導稱，川普表示，普亭和烏克蘭總統澤倫斯基週三在與他分別通話時表達了對和平的願望，他已下令美國高級官員開始就結束烏克蘭戰爭進行談判。

克里姆林宮稱，普亭和川普同意會面，普亭也邀請川普訪問莫斯科。川普表示，他們的第一次會晤「可能」很快就會在沙烏地阿拉伯舉行。

自衝突爆發初期以來，烏克蘭和平談判一直未舉行，目前衝突已接近三週年。川普的前任喬．拜登負責監督對基輔的數十億美元的軍事和其他援助，在俄羅斯入侵後與普亭沒有直接接觸。

報導稱，西方曾多次敦促中國利用與俄羅斯的密切關係來幫助結束戰爭。北京方面表示，自己不是這次危機的當事方，但一直在按照自己的意願推動和平談判。

中國大陸在去年的和平計​​畫中與巴西共同倡議在「適當時機」召開國際和平會議，並呼籲烏克蘭和俄羅斯平等參與。