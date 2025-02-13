大九學堂今訪北京小米、兩岸科創中心 蕭旭岑未隨團

馬英九基金會執行長蕭旭岑率大九學堂40名青年赴北京交流，13日參訪兩岸科創中心、小米汽車工廠和泡泡瑪特城市樂園等，不過，蕭旭岑和馬辦主任王光慈今未隨團，據悉是有「私人行程」，是否與鋪路「馬習三會」有關不得而知。

大九學堂40名青年10日到14日於北京參訪交流，在昨天遊覽故宮、八達嶺長城後，今天上午赴兩岸科創中心和小米汽車工廠，國民黨台北市議員李明賢、政治大學法學院副教授廖元豪和文化大學新聞系教授莊伯仲同行。

就昨日陸委會再駁回上海市文旅局副局長金雷等十一人出席台北燈節閉幕式的申請，以及兩岸觀光、交流議題，李明賢在接受採訪時坦言，民進黨若把兩岸觀光當作政治籌碼，不利於兩岸交流。

李明賢說，過去兩岸交流都是民間先行，上海方派員出席台北燈節已是行之有年的交流，特別在兩岸關係緊張的時候，更要互相接觸，現在民進黨以觀光小兩會協商來做政治性考量，做技術卡關，對兩岸大環境確實非常不利，應該多傳達正面的訊息。

李明賢說，台北市是首善之都，觀光業和台北市民都樂見和希望爭取陸客來，促進產業發展。他進一步表示，自己多年未來北京，此次看到北京地鐵營運里程數超過上海，還有各項進步、產業創新，都是值得互相學習的地方，就像交朋友一樣，要看優點，而不是把缺點放大，接下來台北市議會也預計組團參訪上海，互相交流學習。

對於在北京期間的參訪感想，隨團的海洋大學學生許家瑋表示，對故宮和北京的科技創新印象深刻，聽說哪吒二票房在大陸打破紀錄，非常期待有機會觀看這部電影；中華醫事科技大學學生林譯宏認為，相比在台灣時對北京的認識，真實來到這裡後又有不一樣的感覺，譬如供暖、長城的鬼斧神工等，期待能有更多體驗。

本次蕭旭岑率大九學堂青年訪問北京，是蛇年第一個訪問大陸的青年代表團，因適逢新加坡馬習會十周年，蕭旭岑、王光慈兩人是否藉此行，商討「馬習三會」的可能性備受關注。對此，蕭旭岑日前受訪時曾說，此行以青年交流為主，接觸的是北京市方面的官員，目前並沒有規劃所謂的「馬習會十周年活動」。