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港政經界擬促進民間外交 減少外國對香港誤解

中央社／ 香港13日電

據報導，由於香港面對的地緣政治風險持續增加，香港政經界人士將成立「香港對外交流友好協會」，希望透過民間外交消除外國對香港的「誤解」，說好香港故事。

香港於2019年爆發「反送中」運動並於2020年實施國家安全法後，與西方國家關係出現裂痕，且受到美國當局多方面制裁，以致香港對外關係陷入困境。

最近美國對中國進口產品加徵10%關稅，同時明確表示這項措施適用於香港，令人關注香港的獨立關稅區地位是否受到重視。

星島日報今天刊文指出，面對地緣政治風險持續增加，港府除向世界貿易組織提出申訴、充當「反駁隊」外，官員近年也出訪歐美，希望消除外國對港的「誤解」。

同時，香港政商界也提倡推動「民間外交」，利用商界、專業界的深厚國際聯繫，說好香港故事。

文章透露，旨在推動民間外交的「香港對外交流友好協會」將於4或5月成立；擔任協會主席的立法會議員梁美芬說，協會屬於中國人民對外友好協會的指導單位，成員包括政經界知名人士及大學校長。

雖然協會尚未成立，但去年12月已主辦「大學校長高峰論壇2024」，邀請了全球50所大學校長出席。

梁美芬表示，協會成員去年9月曾拜訪中國外交部駐港特派員公署，他們向特派員崔建春表示，協會將會利用好香港的獨特地位和優勢，搭建民間交流橋樑。

她說，協會計畫上半年組團出訪歐洲，希望透過文化、教育等方面的民間交流，令外國對香港和中國有公平公正的理解，加強與國際聯繫。

文章並引述親政府的建制派人士說，「內聯外通」是北京中央近年給予港澳的重要任務，香港要不斷強化國際化優勢，貢獻中國的「高水平」對外開放，才符合北京中央對港的戰略定位。

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