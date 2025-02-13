英專家：共軍現代化持續取得進展 台灣不宜輕敵

英國智庫「國際戰略研究所」中國安全與防衛政策高階研究員溫玫雅今天接受中央社採訪時說，從能力發展的角度看，共軍確實正往達成中國國家主席習近平所設定「至2027年取得武力統一台灣的能力」目標穩定邁進，台灣不宜輕敵。

溫玫雅（Meia Nouwens）說，近年沒有跡象顯示共軍的涉台舉措、或在取得涉台相關能力方面，速度有任何明顯減緩。儘管共軍仍有許多能力未經實戰驗證，溫玫雅指出，共軍可透過演習（例如實彈演習）進行測試，進而強化戰備、提升作戰能力。

溫玫雅提到，中國對自身軍力發展的態度，不像俄羅斯自大傲慢，過去10多年來確實投入許多心力於務實面對自身弱點，且較早在軍事現代化方面作出正確決定，包括針對人力物力動員、後勤補給等戰鬥支援工作開展現代化，以及嘗試提升軍隊的靈活度、機動性，分流下放決策權。

然而，共軍終究是高度政治化的組織、難以擺脫政治因素強力制約，這也導致指揮管制系統容易傾向中央集權、甚至趨於僵化。

這也反映在共軍試圖借助人工智慧（AI）等先進科技提升指管系統分析決策能力時所遭遇的挑戰。溫玫雅舉例，該如何確保AI系統的「政治忠誠度」、確保AI指管大腦所作決策會是真人指揮官可能採取的「政治正確決定」。

溫玫雅強調，儘管如此，整體而言，「我絕不會低估共軍」。她提到，共軍服務中國共產黨，而中共有明確的「統一」台灣野心。

此外，當外界以西方軍隊標準檢視共軍的弱點或不足，有必要進一步思考的是，共軍有沒有可能採取不同的作戰方式，而不完全是顯露弱點或不足。

至於面對威脅，台灣的態度和作為是否足夠「務實」。溫玫雅指出，台灣處境不易，採取的作為部分取決於台灣與其他國家夥伴的關係，特別是與美國的關係，而這未必是台灣可掌控的因素。台灣欲強化防衛和嚇阻能力，事實上極仰賴其他「理念相近國家」展現政治意志，與台灣合作、協助台灣。

儘管如此，溫玫雅認為，台灣已有務實作為，包括在發展不對稱作戰能力、投資特定較大型常規作戰平台，以及強化長程打擊等重要能力之間，尋求取得明智平衡。

她說，對台灣及其他關注共軍的人而言，一大問題重點應該是，在什麼樣的時間點和情況下，中共對台灣「不作為」、或是中共下不了決心「統一」台灣，將給中共領導層造成龐大到難以承受的機會成本。

溫玫雅指出，一旦出現相關徵兆，這將意味對中共領導層而言，「統一」台灣可能已無法僅停留在「遠大抱負」的層次。無論是出於何種壓力，或是考量「有機可趁」，一旦中共領導層有相當的「政治意志」配合，對區域安全而言就是危險時刻。

「國際戰略研究所」（IISS）今天在倫敦總部發表2025年版、厚達逾520頁的年度軍事平衡（MilitaryBalance）報告，溫玫雅是在發表會後接受中央社採訪。

IISS的軍事平衡報告評估全球各國家地區的軍事能力、國防經濟，陸、海、空作戰領域的重要發展，並更新軍事組織、軍備、防衛支出等資料，涵蓋逾170個國家。專精共軍研究的溫玫雅是報告作者之一。