川習遲未通話 紐時：習近平欲表明不會被關稅嚇到

美國總統川普與中國國家主席習近平未如外界預期在10日前通電話。美媒紐約時報指出，習近平不急於與川普熱線，反映試圖向川普與中國人民表明，他不會被關稅嚇到。

美中關稅戰2月10日開打前，川普曾一度表示將與習近平通話，但未能實現。紐約時報認為，對於川習熱線，川普發出相互矛盾的訊息，3日時他曾說兩人將於未來「24個小時內」通話，後來又改口「不急於」通話，當在更近的時候被問及在他上任後兩人是否已經熱線，川普又稱「有通過話」。

相比之下，除了習近平沒有表態外，中國外交部在11日更暗示，從川普重返白宮以來還沒有進行過這種通話。

報導認為，習近平並不急於與美國接觸，並顯得泰然自若，他選擇露面的場合是在哈爾濱舉行的亞冬會開幕式為外國政要做東。

報導引述分析人士指出，習近平欲在表明他不會被關稅嚇到，不想讓外界將他與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）相提並論。

美國賓州巴克內爾大學（Bucknell University）國際關係教授朱志群（Zhiqun Zhu）認為，那兩名領導人「向川普屈服了，川普宣布勝利了」。

他說，「習近平不會讓這種情況發生。那會讓他在國內留下非常糟糕的印象。我覺得中國的策略是耐心等待，在通話前看看川普能拿出些什麼東西來。」

朱志群分析，習近平也可能被川普與日本首相石破茂上週在華盛頓發布的聯合聲明激怒了。這一聲明提到台灣，他們反對任何改變台灣海峽現狀的做法，不只是使用武力，也包括使用脅迫。「脅迫」的說法據認是第一次出現，指的是中國使用非軍事手段向台灣施壓，例如網路攻擊和貿易限制。

報導進一步指出，要與習近平達成任何協議，川普將面臨壓力，需要軟化美國政府在台灣問題上的立場，可能包含承諾減少美國對台灣的武器銷售，或發表聲明稱美國「反對」台灣正式獨立。美國目前的說法是「不支持」台灣獨立。

另外，美國政府可能也不願意在另一個要求上讓步，即放鬆美國對中出口技術的限制。現今人工智慧是世界兩個經濟大國競爭的關鍵戰場。

而美方想要讓中國減少對美的貿易順差、打擊非法移民，打擊把用於製造芬太尼（fentanyl）的化學品賣到美國的力度，要求中國批准出售TikTok，讓一家美國公司能購買該影片共享平台的一半股份，提出讓中國政府幫助結束烏俄戰爭。

上海復旦大學中美問題專家信強表示，「川普說了一些好話」，「但重要的是他如何將這些話轉化為行動。他的行動與他的言論相反。」

2017年11月川普訪問北京，雙方關係似乎很穩定。川普稱讚了習近平，說他不把美國的對中貿易逆差歸咎於中國。但是2個月後，川普對中國發動了貿易戰。

不過，雙方目前尚未通話似乎有更簡單的原因。北京對外經濟貿易大學經濟學教授龔炯指出，在下屬「解決了所有的棘手問題」，以便達成協議或發表聯合聲明之前，中國領導人通常不會與外國領導人會晤或交談。

不過，川普更像一名企業高管，希望自身能像第一個任內與北韓領導人談判那樣，隨時與世界各國領導人談判。

龔炯說，川普有點妄想，認為用他自身的方式、西方的方式就能以某種推銷行話說服習近平，但「這根本不會發生」。