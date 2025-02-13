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陸駐美大使謝鋒：關稅戰解決不了問題、擋不住中國發展

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
美國中國總商會11日在紐約舉行成立20週年慶典，中國駐美大使謝鋒出席並發表主題演講。（圖／取自中國駐美大使館）
美國中國總商會11日在紐約舉行成立20週年慶典，中國駐美大使謝鋒出席並發表主題演講。（圖／取自中國駐美大使館）

美國中國總商會11日在紐約舉行成立20週年慶典，中國駐美大使謝鋒出席並發表主題演講。他表示中美經貿合作面臨不容忽視的嚴峻挑戰，而關稅戰、貿易戰解決不了問題，更擋不住中國發展，呼籲中美工商界繼續做支持中美關係的中堅力量。

謝鋒首先點出美國中國總商會（以下簡稱總商會）和中資企業在美國的工作成果。過去20年，中美貿易額從2,116億美元增長至6,883億美元，共有7,000多家中資企業在美投資興業，總商會中資會員企業對美投資超過1,400億美元，拉動全美約100萬個就業崗位。

面對中美經貿關係日趨緊張，謝鋒表示，此時更需要弘揚愛拼才會贏的企業家精神。過去一年中美貿易額逆勢增長3.7%，且2024年赴陸參加進博會的美企參展面積最大，參展鏈博會美企數量在境外參展商中居首。證明關稅戰、貿易戰解決不了問題，更擋不住中國發展。

針對美國對中國課徵新關稅，理由包括中國應為美國類鴉片藥物芬太尼氾濫問題負責任一事，謝鋒反駁，中國是全球首個正式整類列管芬太尼類物質的國家，中美禁毒合作成效有目共睹，美方以芬太尼問題為藉口對大陸加徵關稅只會搬起石頭砸自己的腳，此舉將破壞中美禁毒和經貿合作基礎。

最後，謝鋒提到近期創下電影佳績的《哪吒2》即將登上北美螢幕，稱電影中台詞「我命由我不由天」體現中華民族百折不撓、自強不息的品格。他呼籲，中美經貿合作離不開一個穩定、健康、可持續發展的中美關係。希望兩國工商界展現遠見和勇氣，繼續做支持中美關係的中堅力量。

經貿 美中關係 美國

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