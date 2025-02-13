南韓外交高官會見陸駐韓大使 積極評價近期韓中交往

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聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
南韓外交部外交戰略情報本部長趙九來12日在首爾外交部大樓會見大陸駐南韓大使戴兵（圖／取自大陸駐南韓大使館）
南韓外交部外交戰略情報本部長趙九來12日在首爾外交部大樓會見大陸駐南韓大使戴兵（圖／取自大陸駐南韓大使館）

南韓外交部外交戰略情報本部長趙九來12日在首爾外交部大樓會見大陸駐南韓大使戴兵，就韓中關係、韓半島問題等深入交換意見。雙方還積極評價近期韓中交往合作，一致同意加強溝通，共同推動韓中關係穩定向好發展，維護半島和平穩定和雙方共同利益。

韓聯社報導，趙九來指出，朝鮮（北韓）挑釁行為和朝俄非法軍事合作對韓半島乃至地區和國際社會的和平穩定構成嚴重威脅，對此表示擔憂，並呼籲中方為實現韓半島無核化、維護韓半島持久和平穩定作出建設性努力；戴兵表示，中方在半島問題上的基本立場沒有變化，將繼續為半島和平穩定發揮建設性作用。

趙九來甫於10日以南韓核問題磋商高級代表的身分，在首爾參與韓日「朝核問題高級別磋商」，就實現北韓無核化的方案進行討論。雙方一致決定推進韓美日三國屢次重申的「北韓完全無核化」，並明確指出，北韓一再表明堅持研發核武的立場給韓日兩國構成直接且持續的安全威脅。

雙方並就7日美日首腦會談結果，以及韓美、美日之間關於朝核、北韓問題的溝通結果詳細交換意見。雙方一致認為，韓美日在共用情報和政策合作方面保持緊密合作至關重要。雙方重申，在戰略環境發生變化的情況下，韓日合作的重要性更加突出，並商定兩國今後保持合作應對朝鮮任何形式的挑釁。

北韓 南韓 外交部 溝通

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