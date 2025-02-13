緬克倫邊防軍：將逮捕並驅逐妙瓦底從事電詐群體或人員約1萬人

據香港星島日報，泰國媒體報導，緬甸妙瓦底地區重要武裝力量——克倫邊防軍（BGF）領導人開會決議，計劃逮捕、驅逐在妙瓦底從事電詐的華商群體和相關人員，預計涉及1萬人。泰國副總理兼國防部長普坦則指出，接報緬甸方面釋放了約261名無辜者和電詐受害者，此後還會釋放約7000人，而此前詐騙中國演員王星到妙瓦底工作的團夥已經全部被捕。

泰國的星暹日報引述泰國電視7台報導，緬甸克倫邊防軍總書記索奇督及高級指揮官貌溫、索丁溫、索牧童開會決議，計劃逮捕、驅逐在妙瓦底從事電詐的華商群體和相關人員，計劃每日通過泰緬第二友誼橋向泰方移交500人，如果泰方不反對，2月13日就開始施行。

報導稱，正是索奇督及貌溫、索丁溫、索牧童此前批准讓華商在當地搞電詐，如今希望以「交人」行動向泰方證明，他們真心要和泰方合作，徹底解決電信詐騙問題。

報導還說，泰方準備接受克倫邊防軍移交的1萬名中國人，但事先要和中國駐泰大使館等機構做好溝通。

泰國近期大力打擊緬甸詐騙園區，不僅斷電斷網斷油，還有指當地執法人員正以人口販賣的證據，申請逮捕令，試圖拘捕索奇督、索牧童以及索丁溫等克倫邊防軍武裝力量領導人。

報導稱，泰方自2月5日起對緬甸實施斷電、斷油、斷網措施，已影響到了妙瓦底的克倫邊防軍、民主克倫佛教軍和當地的電詐團夥。其中，小型電詐公司已經選擇搬遷，大型電詐公司則降低了業務量。

另據報導，泰國副總理兼國防部長普坦12日表示，接獲緬甸方面通知，已進一步釋放了約261名無辜者和電詐受害者，此後還會釋放約7000人，泰方將和相關國籍國聯繫，盡快將接收到的人員接回。