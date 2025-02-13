庫克群島總理布朗訪陸稱：已與陸多所機構就合作進行討論

路透社報導，庫克群島總理馬克．布朗週四表示，他訪華期間已與多所機構就海洋科學、氣候適應力和經濟合作進行了討論。但此舉卻己引發紐西蘭的國家安全擔憂。

庫克訪陸行程是從這月10開始，並將於14日結束。報導稱，訪華期間，布朗有望與中國簽署涉及基礎設施、貿易和經濟領域的全面戰略夥伴關係協議。

布朗在Facebook上的一篇貼文中表示，他在中國的會談為新的合作領域打開了大門，包括透過與中國大洋儲存庫和國家深海中心的合作擴大海洋研究能力，以及與青島前沿海洋種苗公司合作的新機會。

布朗在貼文中表示，「我知道大家對此次訪問的結果非常感興趣，我想向我們的人民保證，每一次談話都是以庫克群島的最佳利益為指導的。」

庫克群島秘書坦加塔．瓦伊內雷爾表示，反對黨領導人已對布朗及其內閣提出不信任動議。他說該法案將於週一提交議會，並於14天後通過。

根據庫克群島新聞周三報導，此舉是由於布朗未與新西蘭就與中國的全面戰略夥伴關係進行磋商，並推動一項原已被放棄的允許庫克群島擁有自己的護照的提議。

報導稱，庫克群島是一個與紐西蘭自由聯合的獨立國家，這意味著它的人口是紐西蘭公民，但庫克群島可以推行自己的獨立外交政策。然而，兩國須就國防、安全和外交等議題進行磋商和討論。

紐西蘭政府表示，對布朗訪華感到擔憂，因為儘管紐西蘭政府要求審查布朗訪華前計畫簽署的協議，但紐西蘭政府並未看到這些協議內容。紐西蘭總理盧克森周一曾表示，紐西蘭政府將等到了解協議內容後再決定如何行動。