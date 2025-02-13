快訊

美俄通話同意啟動烏克蘭停火談判 克宮證實：普亭還邀川普訪莫斯科

台積電股價破1100元反而不吵要分割？網勸「做1事」更實在

庫克群島總理布朗訪陸稱：已與陸多所機構就合作進行討論

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
庫克群島總理馬克．布朗參觀中國青島國家深海中心。 布朗臉書帳號
庫克群島總理馬克．布朗參觀中國青島國家深海中心。 布朗臉書帳號

路透社報導，庫克群島總理馬克．布朗週四表示，他訪華期間已與多所機構就海洋科學、氣候適應力和經濟合作進行了討論。但此舉卻己引發紐西蘭的國家安全擔憂。

庫克訪陸行程是從這月10開始，並將於14日結束。報導稱，訪華期間，布朗有望與中國簽署涉及基礎設施、貿易和經濟領域的全面戰略夥伴關係協議。

布朗在Facebook上的一篇貼文中表示，他在中國的會談為新的合作領域打開了大門，包括透過與中國大洋儲存庫和國家深海中心的合作擴大海洋研究能力，以及與青島前沿海洋種苗公司合作的新機會。

布朗在貼文中表示，「我知道大家對此次訪問的結果非常感興趣，我想向我們的人民保證，每一次談話都是以庫克群島的最佳利益為指導的。」

庫克群島秘書坦加塔．瓦伊內雷爾表示，反對黨領導人已對布朗及其內閣提出不信任動議。他說該法案將於週一提交議會，並於14天後通過。

根據庫克群島新聞周三報導，此舉是由於布朗未與新西蘭就與中國的全面戰略夥伴關係進行磋商，並推動一項原已被放棄的允許庫克群島擁有自己的護照的提議。

報導稱，庫克群島是一個與紐西蘭自由聯合的獨立國家，這意味著它的人口是紐西蘭公民，但庫克群島可以推行自己的獨立外交政策。然而，兩國須就國防、安全和外交等議題進行磋商和討論。

紐西蘭政府表示，對布朗訪華感到擔憂，因為儘管紐西蘭政府要求審查布朗訪華前計畫簽署的協議，但紐西蘭政府並未看到這些協議內容。紐西蘭總理盧克森周一曾表示，紐西蘭政府將等到了解協議內容後再決定如何行動。

科學 紐西蘭 關係

延伸閱讀

NBA／昔日灰熊年度最佳教練 91歲傳奇球評引退：美妙旅程抵達終點

庫克群島親中動作頻頻 紐西蘭外長：措手不及

NBA／綠衫軍懂比喻！布朗談春暖花開 波爾辛吉斯：上季雄獅本季成家貓

美最高法院裁定TikTok不賣就禁合憲 川普：我說了才算

相關新聞

緬克倫邊防軍：將逮捕並驅逐妙瓦底從事電詐群體或人員約1萬人

據香港星島日報，泰國媒體報導，緬甸妙瓦底地區重要武裝力量——克倫邊防軍（BGF）領導人開會決議，計劃逮捕、驅逐在妙瓦底從...

新聞眼／阻擋兩岸交流 賴政府何患無辭

自去年雙城論壇時上海市台辦主任金梅被陸委會封殺，近期上海團已是四度被賴政府拒於門外，最近一次是上海文旅局副局長金雷赴台北...

滬官員來台賞燈 陸委會4度封殺

陸委會先前駁回北市府申請上海賞燈第一、二團來台參加台北燈節，上周北市府再度申請上海市文旅局副局長金雷等十一人的官方團出席...

庫克群島總理布朗訪陸稱：已與陸多所機構就合作進行討論

路透社報導，庫克群島總理馬克．布朗週四表示，他訪華期間已與多所機構就海洋科學、氣候適應力和經濟合作進行了討論。但此舉卻己...

中國漫記／非洲解放軍盧安達打剛果 北京如何收拾徒弟？

中國解放軍有個非洲小徒弟，盧安達軍隊是「熱帶版」或「非洲版」解放軍，用的是買自中國的武器，軍隊訓練口令喊的是中文「向右看齊」。他們最近不安分，和「M23運動」這個恐怖組織聯手入侵剛果民主共和國（剛果金）東部大城。北京當局，十分難堪。 資深記者黃國樑解析盧安達師法中國，卻支援鄰國叛軍甚至是恐怖組織「M23運動」背後的意涵。這是不是等同於用軍事影響力，掀開東非動盪的潘多拉盒子？

巴拿馬退出「一帶一路」 秘魯錢凱港恐是下個目標

巴拿馬在美國川普政府施壓後，宣布退出大陸的「一帶一路」倡議，南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，川普一上任就施重手明確表達...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。