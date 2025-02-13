亞洲冬季運動會 陸又稱我中國台北

第九屆亞洲冬季運動會在哈爾濱舉行，大陸國台辦與媒體於賽場外又稱呼我方代表團和奧委會為「中國台北」，未依照「奧運模式」使用「中華台北」。大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨表示，「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基本準則，不涉及新聞媒體等其他領域或賽事之外區域。

朱鳳蓮昨主持國台辦例行記者會，面對媒體詢問大陸並未按照「奧運模式」在媒體報導使用「中華台北」時，作出上述表示。她還補充，包括哈爾濱亞冬會在內，大陸舉辦的國際體育賽事相關場館及文件資料，均執行「奧運模式」。朱鳳蓮也表示，歡迎「中國台北代表團」參加亞冬會，並對「中國台北」選手在賽場上的精采表現和成績表示祝賀。

陸委會昨晚批評，作為此次國際賽事主辦方，中共國台辦以「中國台北」的錯誤稱謂矮化我方，明顯違反「奧會模式」，並強調我國組團參加亞冬運，享有與其他國家奧會相同的地位，與大陸毫無關係。

近年受兩岸情勢影響，陸方在媒體報導、官員對外發言中，均稱我方為「中國台北」。過去對此議題，國台辦未多做敘述，例如二○二二年就台灣參加亞運會、成都世大運，時任國台辦發言人馬曉光僅稱，關於台灣參與亞運會或相關安排，有現成的「奧運模式」。如今國台辦對「奧運模式」的使用提出另種說法。

日前大陸奧委會指出，二月八日大陸奧委會主席高志丹會見參加哈爾濱亞冬會的「中國台北」奧委會主席林鴻道一行，雙方就哈爾濱亞冬會參賽、共同維護「奧運模式」權威和穩住兩岸體育交流大局等深入交換意見。惟據中華奧會消息，一月底兩岸奧會交流座談會，高志丹全程以「中華台北奧會」稱呼我方。

陸方所稱的奧運模式，即我方所稱的奧會模式，兩岸奧會一九八九年於香港簽署協議，規定台灣體育代表團赴參賽的名稱為中華台北。