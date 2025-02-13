巴拿馬退出「一帶一路」 秘魯錢凱港恐是下個目標

巴拿馬在美國川普政府施壓後，宣布退出大陸的「一帶一路」倡議，南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，川普一上任就施重手明確表達高度重視「自家後院」安全問題，壓縮大陸在拉丁美洲的一帶一路，「肯定還有下一步」，秘魯錢凱港可能是下個目標。

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約八十公里處，由大陸國企航運巨頭中遠海運斥資十三億美元建造，並持有港口六成股權和獨家經營權，為「一帶一路」在南美洲的標誌性項目。

中國大陸國家主席習近平去年十一月到秘魯出席亞太經合組織領導人非正式會議，與秘魯總統博魯阿爾特以視訊方式出席錢凱港開港儀式。

新加坡聯合早報報導，美國軍事圈早已擔憂大陸可能藉錢凱港在西半球打造軍事存在；川普當選後，其團隊一名前國安官員就主張，對任何從錢凱港進入美國的商品加徵六成關稅。

朱鋒分析，川普政府認為中國大陸透過全球商業基礎設施的投資不斷擴大影響，不僅削弱美國對部分地區的傳統控制，還瓜分美國的商業利益，所以硬把經濟問題說成對美構成安全威脅，把大陸在拉美的經貿基建投資定義為在拉美地緣政治的擴張。

朱鋒指出，「經濟安全化、安全利益化」的對華政策，或是川普重要的中國政策方向，「中美戰略競爭正進入一個新階段」，他認為中國大陸還是要繼續保持低調，不要跟美國對抗衝突。