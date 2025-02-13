滬官員來台賞燈 陸委會4度封殺

陸委會先前駁回北市府申請上海賞燈第一、二團來台參加台北燈節，上周北市府再度申請上海市文旅局副局長金雷等十一人的官方團出席閉幕式，昨再被陸委會駁回。

連同先前雙城論壇，上海官方五團已被陸委會封殺四團。陸委會表示，此案「經政府相關機關整體考量評估，認為仍宜經由觀光小兩會討論後再進行後續安排」。

台北上海雙城論壇時，上海台辦主任金梅最早被陸委會擋下，首開十五年來首例；隨後台北燈節北市府申請三團來台參加開幕，第一團上海台辦、第二團上海市府文旅局都受阻，僅第三團民間工藝師得以來台。據了解，這次北市府申請上海賞燈團參加燈節閉幕，是為感謝陸方設置燈區，但依然被陸委會駁回。

對陸委會封殺理由，北市府發言人殷瑋質疑「（陸委會）到底為什麼有這樣答非所問的狀況」？北市府第三團二月六日提出申請，純粹是燈會行程，沒有任何踩點，中央否決理由依然是要循「小兩會」機制、不能有踩線行程，這樣行之有年的交流慣例，到底哪一點不符合賴清德總統提出的「兩岸之間要健康永續發展」？

殷瑋表示，雙城交流受到監督，市府希望有更實質性及常態性交流，但當真的提出這些常態、實質交流，卻又用這些莫須有的理由否決，「到底怎麼樣做，才能真正符合中央的原則？」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日上午於記者會上指出，自二○一五年以來，上海市連續十年應邀組團參加台北燈節，對於民進黨政府拒發上海赴台參加今年台北燈節團組的入台證件，她指控民進黨政府的政治操弄「毫無底線」，「干擾兩岸關係發展和兩岸交流合作的正常秩序」。

陸委會昨晚透過書面表示，「為確保兩岸旅遊交流健康有序進行」，北市府提出的上海市文旅局官員來台入境申請案，「經政府相關機關整體考量評估，認為仍宜經由觀光小兩會討論後再進行後續安排」。

陸委會重申，兩岸涉公權力事務係屬中央機關權責，提醒各級地方政府、相關民間公協會，應遵守兩岸條例相關規範，並配合政府透過「小兩會」溝通的政策，以維護國家整體利益。

不過陸委會並未說明上海市文旅局官員來台與「兩岸旅遊交流」有何關連。