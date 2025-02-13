觀光「小兩會」協商 再現僵局

兩岸觀光因「小兩會」協商再現僵局，就陸方是否願意先恢復赴台自由行，或開放更多省市民眾來台旅遊，大陸國台辦昨（12）日表示，民進黨一再對兩岸旅遊和各領域交流阻撓禁限，大陸民眾很難感受到善意，在這種情況下，「推動更多省市大陸居民赴台旅遊，恐怕也是無從談起。」

農曆年前，大陸文旅部宣布，將開放上海及福建陸客來台團體遊，我方政府要求須經小兩會協商，也不核准踩線團，而後，大陸國台辦提出，不反對兩岸旅遊恢復後小兩會溝通，但反對藉此阻撓陸客。

昨是春節後，蛇年首場國台辦例行記者會，大陸國台辦發言人朱鳳蓮就兩岸觀光議題表示，福建、上海旅遊業者組成踩線團，很快就向台灣方面提出赴台考察要求，但民進黨的消極反應、變相阻撓，卻如同給他們的熱情當頭澆了一盆冷水。

朱鳳蓮強調，兩岸旅遊問題的癥結和障礙在民進黨當局干擾阻撓，不在旅遊「小兩會」有無溝通，「小兩會」溝通並不是恢復兩岸旅遊的先決條件。陸方不反對兩岸旅遊恢復後，「小兩會」就兩岸旅遊具體問題溝通，但反對假借「小兩會」溝通之名行阻撓大陸居民赴台旅遊之實，既然台方聲稱已做好準備，就應立即允許大陸旅遊踩線團入島考察。