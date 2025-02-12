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美媒：習近平不急著與川普通話 想先為中美關係定調

中央社／ 台北12日電
美媒報導，習近平(右)並不急著與川普(左)通話，原因是他的目標不僅限於芬太尼，而是要與川普為整個中美關係定下基調。路透
美媒報導，習近平(右)並不急著與川普(左)通話，原因是他的目標不僅限於芬太尼，而是要與川普為整個中美關係定下基調。路透

美中關稅戰2月10日開打前，美國總統川普一度表示將與中國國家主席習近平通話，但沒有實現。美媒報導，習近平並不急著與川普通話，原因是他的目標不僅限於芬太尼，而是要與川普為整個中美關係定下基調。

華爾街日報報導，習近平除了不著急與川普（Donald Trump）通話，也不急於與川普達成協議。在雙方都不著急下，美中雙方或許都在為新一輪對抗和可能的接觸做更充分的準備。

報導指出，外界關注，川普和習近平的電話為何遲遲未打？一個可能的解釋是，中國政府尚未拿出能進一步減少向美國出口芬太尼（fentanyl）類物質的方案。川普認為，中國在似乎永無休止的美國芬太尼危機中，扮演推波助瀾的角色。

一名美國政府官員表示，如果川普和習近平下次通話能在芬太尼問題上取得實質進展，「關稅可能會暫停」。也就是說，目前尚無進展，這就是兩人還沒有通話，關稅也沒有叫停的原因。

報導提到，川普也曾向墨西哥、加拿大威脅加徵關稅，但這兩國首腦都提出了方案，讓加徵關稅暫緩了1個月。一名經常往來北京和華盛頓間的美企高階主管認為，中國應該主動提出徹底打擊芬太尼，「他們（中國）在『打擊』方面很有一套」。

這則報導提到，與墨西哥、加拿大首腦不同的是，習近平並不著急。他的目標不僅是達成關於芬太尼的協議，而是要與川普談成一項更廣泛的協議，為中美雙邊關係定下基調。

報導指出，目前中國政府相信，10%的額外關稅還可以因應。諮詢機構數據顯示，中國輸美商品的平均稅率因此從2023年的約14.5%提高到24.5%，而中國企業已能很熟練地從他國轉運產品，以規避美國關稅。但中國領導層仍希望避免美國政府進一步提高關稅及實施出口管制。

中國政府已針對美國加徵關稅，制定了精確的反制措施。除了對部分產品加徵10%至15%關稅，並在10日生效外，還包括對谷歌（Google）啟動反壟斷調查，且正在制定一份可能成為打擊目標的美國科技企業名單，藉以增加自己的籌碼。

川普在美國福斯新聞（Fox News）10日播出的專訪中，曾被問到1月20日就任總統後是否曾與習近平通話？川普回答「有…我與他（習近平）說過話，也與他的人通過話」。但他並沒有提到通話的確切時間及具體交談內容。

但中國外交部發言人郭嘉昆11日對這一消息僅表示，中方已發布習近平與川普在1月17日通話的消息稿，未再多言，形同拒絕證實川普的說法。

川普 美國 習近平

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