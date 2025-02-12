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陸質疑汪道涵之子來台弔唁遭設限 陸委會：為加速審查

聯合報／ 記者陳宥菘／台北即時報導
大陸國台辦今（12）日質疑，我方對前海協會長汪道涵之子汪致重11日來台弔唁辜嚴倬雲提出多項限制，陸委會回應，政府要求行程以單純弔唁為主，以利加速審查時效，並指大陸具黨政背景相關人士來台，本應遵行「三不一低調」。（本報資料照片）
大陸國台辦今（12）日質疑，我方對前海協會長汪道涵之子汪致重11日來台弔唁辜嚴倬雲提出多項限制，陸委會回應，政府要求行程以單純弔唁為主，以利加速審查時效，並指大陸具黨政背景相關人士來台，本應遵行「三不一低調」。（本報資料照片）

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲辭世，前海協會長汪道涵之子汪致重11日來台弔唁。大陸國台辦今（12）日指稱，我方對汪致重此行提出不得受訪及安排其他行程等多項限制，表明「善意」都是空洞口號。陸委會回應由於陸方提出申請非常緊迫，政府要求行程以單純弔唁為主，以利加速審查時效，並指大陸具黨政背景相關人士來台，本應遵行「三不一低調」。

陸委會12日晚間透過書面表示，有關陸方相關人士來台弔唁辜老夫人，政府立場一貫，就是充分尊重家屬意願以提供必要協助。由於陸方提出申請非常緊迫，政府各相關機關同仁犧牲假期，在最短時間內完成審查，讓弔唁行程得以順利圓滿完成。

陸委會指出，針對中國大陸具黨政背景相關人士來台，政府一向要求申請人來台須遵守「三不一低調」，即不得從事與核准來台項目不符合的活動、不得政治宣傳或矮化台灣、來台官員不得接受媒體採訪，以及全程保持低調，「本團理應一體遵行，政府並無差別待遇」。

陸委會並指，由於陸方此團以「弔唁」事由申請來台，且必須在短時間內完成審查，政府要求申請人來台行程以單純弔唁為主，以利加速審查時效。這是在兼顧家屬意願、申請人來台目的以及政府許可審查機制「所盡的最大努力」。

陸委會質疑，國台辦刻意漠視我方在協處過程中所釋放的誠意與善意，只會令外界質疑中共之用心，也不利兩岸堆積善意及交流正向發展。

此前，陸委會11日證實，專案同意汪致重夫婦及上海台辦副主任王立新等共5人來台弔唁辜嚴倬雲，一行人11日抵台，完成弔唁旋即返回上海。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日在例行記者會上表示，汪致重一行辦理來台弔唁手續過程中，台灣「相關部門」要求汪致重一行人在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程。汪致重一行人11日上午抵達後即赴靈堂弔唁，傍晚「匆匆」返回大陸。

朱鳳蓮批評稱，「民進黨當局」對兩岸交流處處蠻橫設限，再次充分表明其所謂「善意」和「言論自由」都是名不副實的空洞口號，也暴露其對兩岸包括民間交流在內的各項交流活動的抵制阻撓心態。

汪致重11日返抵上海後接受新華社訪問表示，汪道涵、辜振甫因為「共同推動祖國統一」而成為莫逆之交，兩家人由此常來常往、情誼深厚。隨著辜老夫人的離世，當年親歷「汪辜（辜汪）會談」的兩對老人都已作古，「作為家人晚輩，我們永遠思念他們；作為中華兒女，我們銘記他們為推動兩岸關係發展作出的重要貢獻」。他並呼籲稱，兩岸同胞是一家人，要多走動、常來往。

國台辦 行程 陸委會

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