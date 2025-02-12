再拒上海團來台北賞燈 陸委會：地方應配合中央政策

陸委會日前不同意上海官方二團來台參加台北燈節，北市府上周再度申請上海市文旅局副局長金雷等人的官方第三團來台北參加燈節閉幕，又遭駁回。陸委會12日重申，兩岸旅遊仍宜經由觀光「小兩會」討論後再進行後續安排，並強調地方政府應配合中央透過小兩會溝通的政策。

陸委會12日晚間透過書面表示，兩岸觀光旅遊行穩才能致遠。為確保兩岸旅遊交流健康有序進行，有關台北市政府所提出上海市文旅局官員來台的入境申請案，經政府相關機關整體考量評估，認為仍宜經由觀光小兩會討論後再進行後續安排。

陸委會表示，兩岸涉公權力事務係屬中央機關權責，提醒各級地方政府、相關民間公協會，應遵守兩岸條例相關規範，並配合政府透過「小兩會」溝通的政策，以維護國家整體利益，並保障國內旅行業者與民眾權益。

北市府先前曾邀請上海台辦主任金梅13人團、上海市文旅局副局長金雷7人團來台參加台北燈節，陸委會以台商回台參加海基會活動受阻、行程牽涉觀光踩線等理由駁回。北市府上周再度申請金雷11人團來台北出席閉幕活動，再遭陸委會拒絕。

北市府發言人殷瑋12日表示，上海官員第三團是2月6日提出申請，來台「純粹是燈會行程，完全沒有任何的踩點行程」，不過收到中央政府否決理由，依然是要循「小兩會」機制、不能有踩線行程，市府很想問「到底是為什麼，有這樣答非所問的狀況？」