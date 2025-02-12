汪致重來台弔唁辜嚴倬雲 陸委會：遵循三不一低調

中國大陸前海協會長汪道涵之子汪致重等人來台弔唁海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲。國台辦稱一行人被要求不得受訪、不安排其他行程；陸委會回應，來台必須遵循「三不一低調」。

大陸委員會（陸委會）12日透過書面表示，政府立場一貫，充分尊重家屬意願以提供必要協助。由於陸方提出申請非常緊迫，政府各相關機關人員犧牲假期，在最短時間內完成審查，讓弔唁行程順利圓滿完成。

陸委會強調，對於中國大陸具備黨政背景相關人士來台，政府一向要求申請人來台必須遵守「三不一低調」，對於汪致重等人也理應遵循，政府沒有差別待遇。

陸委會提到，由於該團是以「弔唁」事由申請來台，必須在短時間內完成審查，政府要求申請人來台行程以單純弔唁為主，以利加速審查時效，這是兼顧家屬意願、申請人來台目的以及政府許可審查機制內所盡的最大努力。

陸委會表示，中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）刻意漠視協處過程中所釋放的誠意與善意，這只會令外界質疑中共的用心，也不利兩岸堆積善意及交流正向發展。

「三不一低調」是指，不得從事對台宣傳行為等與許可目的不符的活動、不發表與活動無關政治性言論與宣傳、勿有矮化台灣的行為或用語、來台不得接受媒體採訪與保持低調。

辜嚴倬雲4日辭世，享壽105歲。汪致重與夫人張思華、上海市台辦副主任王立新等5人11日抵台弔唁辜嚴倬雲，完成弔唁後隨即於當日返回上海。

中國大陸國台辦12日上午召開例行記者會，國台辦發言人朱鳳蓮指稱，汪致重等一行人抵台弔唁辜嚴倬雲，在辦理相關手續過程中，台灣有關部門透過辜公亮文教基金會要求其在台期間不接受媒體訪問、不安排其他行程，使得汪致重等一行人匆匆來回，「民進黨當局對兩岸交流處處蠻橫設限」。