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川普上台後美軍艦首次通過台海 陸外交部：反對挑釁威脅大陸

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
川普上台後美軍艦首次通過台海，大陸外交部表示反對以航行自由為名，挑釁威脅大陸。圖為美驅逐艦強生號，曾於2024年8月22日通過台灣海峽。(取材自美國第七艦隊臉書)
川普上台後美軍艦首次通過台海，大陸外交部表示反對以航行自由為名，挑釁威脅大陸。圖為美驅逐艦強生號，曾於2024年8月22日通過台灣海峽。(取材自美國第七艦隊臉書)

美軍船艦10至12日先後通過台灣海峽，是美國總統川普上任以來首次，大陸外交部發言人郭嘉昆12日表示，台灣問題不是什麼航行自由的問題。中方堅決反對任何國家以航行自由為名，挑釁威脅大陸的主權和安全。

東部戰區新聞發言人李熹海軍大校12日表示， 10日至12日，美驅逐艦強生號（USS Lyndon B. Johnson）、海洋測量船鮑迪奇號（USNS Bowditch）穿越過航台灣海峽。美方行徑「傳遞錯誤信號、增加安全風險」。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

環球時報報導，軍事專家表示，這則簡短的消息發布有三個點值得關注：首先，這是公開報導中2025年美艦船首次過航台灣海峽；其次，與以往當天進、當天出的行動相比，此次美艦船行動從10日持續到12日，時間更長；第三，此次東部戰區對外發佈美艦船過航臺灣海峽的消息時，表現得更主動。

這是公開報導中，2025年美艦船首次過航台灣海峽，且過航方式出現了「新花樣」。首先，美執行此次任務的艦船由一艘驅逐艦搭配一艘海洋測量船組成。

軍事專家張軍社指出，先前過航台灣海峽的美艦船也出現過兩艘組合形式，例如兩艘驅逐艦等，但測量船參與到其中是首次。此外，與以往不同，此次美艦過航台灣海峽時間延續長，美艦行動從10日持續到12日，很可能與測量船參與其中相關，測量船可以一邊走一邊進行測量，對台灣海峽海底地質構造進行測繪，搜集海峽水文氣象等資料，用拖曳式聲納實施水下監聽作業，具有極強的海洋軍事情報搜集能力。

公開消息顯示，東部戰區上次對外發佈美艦機過航台灣海峽的消息，是在2024年11月26日，當時東部戰區空軍新聞發言人就美P-8A反潛巡邏機過航台灣海峽發表談話。

對比兩次消息發布可以發現，此次李熹的談話中少了一個詞「公開炒作」。分析認為，這表示東部戰區的消息發布變得更為主動，尤其是從發布時間凌晨1時51分來看，這條消息是在美艦駛離台海海峽後第一時間發布的。

主權 台灣海峽 美國

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