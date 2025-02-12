反制美菲南海聯合巡邏...解放軍例行巡航南海 斥菲「拉攏域外國家」

中菲在南海緊張關係持續。菲律賓空軍日前與美軍在南海上空聯合巡邏，並飛越具主權爭議的黃岩島（台「稱民主礁」）。解放軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校12日表示，南部戰區位南海海域進行例行巡航，並斥責菲律賓多次「拉攏域外國家」，掩蓋非法侵犯大陸海洋權益。

「南部戰區」官微發布，田軍里指出，近期菲律賓多次拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，企圖透過軍事挑釁和輿論鼓噪，掩蓋非法侵犯大陸海洋權益、蓄意破壞南海地區和平穩定的事實。

田軍里強調，大陸在南海的領土主權和海洋權益具有充分的歷史依據和法理依據，不容置喙和侵犯。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，任何攪局南海的軍事活動盡在掌握。

解放軍南部戰區5日也在南海海域進行例行巡航。同日，南部戰區新聞發言人田軍裡空軍大校表示，菲律賓拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，製造南海不穩定因素，為南海非法主張提供背書，侵蝕大陸在南海合法海洋權益。戰區部隊持續保持高度戒備，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，任何攪局南海的軍事活動盡在掌握。

澎湃新聞報導，中國南海研究院區域國別研究所所長丁鐸表大陸菲律賓近期在鐵線礁、黃岩島等地方挑釁，污蔑炒作大陸軍機正常通過海峽，有服務境內政治議題的考慮，菲律賓已經進入中期選舉階段，小馬科斯政府在內政方面面臨嚴峻挑戰，只能塑造外部威脅來轉移境內注意力。