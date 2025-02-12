陸委會又封殺上海賞燈團 北市反擊：為什麼答非所問？

陸委會再度駁回市府上周申請上海市文旅局副局長金雷等11人的官方第三團，來台北出席台北燈節閉幕，理由是以先循「小兩會」來談為由封殺。北市府發言人殷瑋表示，這次純粹是燈會行程，「到底為什麼有這樣答非所問的狀況？」

陸委會日前駁回市府申請上海賞燈第一及第二團來台參加台北燈節，上周市府為感謝上海市參與燈區，再度提出由金雷等11人的官方第三團來台北參加閉幕，不過再度遭到駁回。

殷瑋表示，北市府第三團是2月6日提出申請，來台純粹是燈會行程，完全沒有任何的踩點行程，不過收到中央政府否決理由，依然是要循「小兩會」機制、不能有踩線行程，市府很想問「到底是為什麼，有這樣答非所問的狀況？」到底哪一點這樣行之有年的交流慣例，是不符合賴總統所提出來的兩岸之間健康永續的發展？

殷偉表示，當市府受到監督雙城之間的交流，常常希望有更實質性及常態性交流，但當真的提出這些常態、實質交流，卻又有這些莫須有的理由進行否決，我們也很想問「到底怎麼樣做，才能真正符合中央的原則？」