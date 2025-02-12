菲國揚言不撤堤豐飛彈 陸外交部：菲方不要一錯再錯

大陸近來不斷要求菲律賓，撤走美國提供的堤豐中程飛彈發射系統（Typhon Weapons System，亦譯「泰風」），不過菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）日前指出，馬尼拉當局不僅會讓士兵使用該發射裝置進行訓練，還計劃採購自己的中程飛彈系統。大陸外交部發言人郭嘉昆12日表示，敦促菲方改弦更張，作出真正有利於菲國家和人民根本利益的戰略選擇，不要在堤豐中程飛彈等問題上一錯再錯，搬起石頭砸自己的腳。

陸媒財聯社報導，關於美國在菲律賓部署中程飛彈問題，郭嘉昆指出，中方已多次闡明其嚴重危害和堅決反對立場。在中程飛彈問題上，菲方一再自食其言、背信棄義。菲方曾多次就引入「堤豐」作出解釋，承諾是「臨時部署」、在相關演習結束後就會撤走，但卻一再違背承諾、出爾反爾，甚至改口稱要購買中程飛彈系統、獲得威懾能力，還公然把南海問題同「堤豐」中程飛彈問題掛鉤，不僅荒謬，也極為危險。

郭嘉昆提到，眾所周知，「堤豐」中程飛彈是戰略進攻性武器，射程覆蓋大多數東南亞國家。美國在菲律賓部署中程飛彈，嚴重破壞地區和平穩定，損害他國正當安全利益。

郭嘉昆認為，菲方配合美方引入中程飛彈，將自身安全和國防拱手於人，更把地緣對抗和軍備競賽風險引入域內，是害人害己之舉。中方絕不會坐視自身安全利益受到危害或威脅，地區國家也不會接受這種倒行逆施的做法。