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菲國揚言不撤堤豐飛彈 陸外交部：菲方不要一錯再錯

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美軍在菲律賓佬沃機場部署的堤豐系統已遷至菲國境內另一未知地點。圖為路透展示空拍圖中，該系統已不在佬沃機場內原來的位置。（路透）
美軍在菲律賓佬沃機場部署的堤豐系統已遷至菲國境內另一未知地點。圖為路透展示空拍圖中，該系統已不在佬沃機場內原來的位置。（路透）

大陸近來不斷要求菲律賓，撤走美國提供的堤豐中程飛彈發射系統（Typhon Weapons System，亦譯「泰風」），不過菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）日前指出，馬尼拉當局不僅會讓士兵使用該發射裝置進行訓練，還計劃採購自己的中程飛彈系統。大陸外交部發言人郭嘉昆12日表示，敦促菲方改弦更張，作出真正有利於菲國家和人民根本利益的戰略選擇，不要在堤豐中程飛彈等問題上一錯再錯，搬起石頭砸自己的腳。

陸媒財聯社報導，關於美國在菲律賓部署中程飛彈問題，郭嘉昆指出，中方已多次闡明其嚴重危害和堅決反對立場。在中程飛彈問題上，菲方一再自食其言、背信棄義。菲方曾多次就引入「堤豐」作出解釋，承諾是「臨時部署」、在相關演習結束後就會撤走，但卻一再違背承諾、出爾反爾，甚至改口稱要購買中程飛彈系統、獲得威懾能力，還公然把南海問題同「堤豐」中程飛彈問題掛鉤，不僅荒謬，也極為危險。

郭嘉昆提到，眾所周知，「堤豐」中程飛彈是戰略進攻性武器，射程覆蓋大多數東南亞國家。美國在菲律賓部署中程飛彈，嚴重破壞地區和平穩定，損害他國正當安全利益。

郭嘉昆認為，菲方配合美方引入中程飛彈，將自身安全和國防拱手於人，更把地緣對抗和軍備競賽風險引入域內，是害人害己之舉。中方絕不會坐視自身安全利益受到危害或威脅，地區國家也不會接受這種倒行逆施的做法。

美國 菲律賓 飛彈

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