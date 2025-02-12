快訊

亞洲新首富可能換他當！年僅40歲白手起家 可望超越黃仁勳

灰貓胖成瓦斯桶抓不到癢！極限拉伸還是失敗竟當場破防惱羞：這什麼爛腳

李文忠性騷疑雲…傳國防院高層秋後算帳 女員工情緒近崩潰

聽新聞
0:00 / 0:00

繼巴拿馬後…陸學者：川普下個涉陸目標是秘魯錢凱港

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
巴拿馬在川普政府施壓後，宣布退出以中國大陸主導的「一帶一路」，大陸學者認為，川普下一個針對大陸的目標可能是秘魯的錢凱港。圖是位於秘魯首都利馬以北的錢凱港於2024年11月14日開港。（新華社）
巴拿馬在川普政府施壓後，宣布退出以中國大陸主導的「一帶一路」，大陸學者認為，川普下一個針對大陸的目標可能是秘魯的錢凱港。圖是位於秘魯首都利馬以北的錢凱港於2024年11月14日開港。（新華社）

拉丁美洲國家巴拿馬在美國川普政府施壓後，宣布退出以中國大陸主導的「一帶一路」，大陸學者認為，川普下一個針對大陸的目標，可能是秘魯的錢凱港。

從川普在就職演說中，對大陸在巴拿馬的影響力大增大表不滿，到美國國務卿魯比歐出訪巴拿馬，再到巴拿馬總統穆里諾宣布退出一帶一路倡議，整個過程不到3個星期。川普一上任就向巴拿馬施重手，明確表達高度重視「自家後院」的安全問題。

新加坡聯合早報報導，南京大學國際關係學院院長朱鋒分析，巴拿馬運河問題反映川普要進一步壓縮中國大陸在拉丁美洲的一帶一路倡議進程，「肯定還會有下一步動作」，並推斷秘魯的錢凱港，可能是美國下一個涉陸施壓目標。

錢凱港位於秘魯首都利馬以北約80公里處，由大陸國有航運巨頭中遠海運斥資13億美元建造，並持有港口60%的股權和獨家經營權，為一帶一路倡議在南美洲的標誌性專案。

大陸國家主席習近平2024年11月，到秘魯出席亞太經合組織領導人非正式會議時，也出席了錢凱港開港儀式。

瓜地馬拉媒體曾分析，由於錢凱港擁有停靠大型船舶和現代化港口裝卸設施，亞洲的大型貨輪或船舶不必像以往，先停靠美或墨國港口後，再分散到中小型貨輪轉運至中美洲和南美洲，這將衝擊美國、墨西哥和中美洲國家的國際貿易和海運業務。

另外，朱鋒分析，川普政府認為，中國大陸透過全球商業基礎設施的投資不斷擴大影響，不僅削弱美國對部分地區的傳統控制，還瓜分美國的商業利益，所以硬把經濟問題說成對美構成安全威脅，把中國大陸在拉美的經貿基建投資，定義為在拉美地緣政治的擴張。

聯合早報報導也提到，美國軍事圈早已擔憂，大陸可能借錢凱港在西半球打造軍事存在。川普當選後，其團隊1名前國安官員就主張，對任何從錢凱港進入美國的商品加徵60%關稅。

川普 巴拿馬運河 美國

延伸閱讀

川普對等關稅要來了？傳明天凌晨簽署行政命令

川普喊話晶片課稅 台積電董事會後續決議引關注

川普鋼鋁稅掀眾怒 墨西哥加拿大歐盟斥不合理

川普加徵鋼鋁關稅 日本政府要求豁免

相關新聞

川普就任後美艦通過台海 國台辦籲美妥處涉台問題

美國軍艦近日通過台灣海峽，是川普重返白宮後首次。共軍東部戰區稱全程跟監警戒，大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日表示，美方應恪守...

繼巴拿馬後…陸學者：川普下個涉陸目標是秘魯錢凱港

拉丁美洲國家巴拿馬在美國川普政府施壓後，宣布退出以中國大陸主導的「一帶一路」，大陸學者認為，川普下一個針對大陸的目標，可...

稱我「中國台北」 陸國台辦提「奧運模式」新解

第9屆亞洲冬季運動會在哈爾濱舉行，中國大陸又稱我方代表團和奧委會為「中國台北」，對台媒關切陸方未依照「奧運模式」使用「中...

上海官員赴台北燈節遭拒 國台辦否認阻撓台商回台

「2025年台北燈節」在台北舉辦，按慣例邀上海市組團赴台參加，但上海市台辦主任金梅、文旅局副局長金雷2團先後均遭拒。大陸...

開放更多省市居民來台？陸國台辦：恐怕無從談起

兩岸觀光因「小兩會」協商再現僵局，大陸國台辦12日上午召開例行記者會，面對台媒關切，陸方是否願意先恢復陸客赴台自由行，或...

賴總統遭台商嗆「當家不鬧事」 國台辦：謀獨挑釁不得人心

大陸國台辦12日召開蛇年首場例行記者會，就總統賴清德示警大陸對台「威脅」、參加海基會台商春節活動時被喊話「當家不要鬧事」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。