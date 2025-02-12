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上海官員赴台北燈節遭拒 國台辦否認阻撓台商回台

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國台辦12日舉行春節後蛇年首場記者會，適逢元宵，朱鳳蓮在會後向現場記者發放元宵、湯圓，祝賀大家元宵節快樂。記者陳政錄／攝影
國台辦12日舉行春節後蛇年首場記者會，適逢元宵，朱鳳蓮在會後向現場記者發放元宵、湯圓，祝賀大家元宵節快樂。記者陳政錄／攝影

「2025年台北燈節」在台北舉辦，按慣例邀上海市組團赴台參加，但上海市台辦主任金梅、文旅局副局長金雷2團先後均遭拒。大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日指控，民進黨干擾兩岸關係發展和兩岸交流合作的正常秩序，不得人心，應予譴責，並稱陸委會說「台商回台受阻」的指控是「顛倒黑白，混淆視聽」。

適逢元宵節，朱鳳蓮12日上午主持春節後蛇年首場國台辦例行記者會，回應上海市團組赴台參加台北燈節遭拒，和介紹兩岸共慶元宵節情況，並以閩南語、客家話雙聲道祝賀大家元宵節快樂。

朱鳳蓮說，自2015年以來，上海市連續十年應邀組團赴台參加台北燈節，上海彩燈受到台灣同胞熱烈歡迎，兩岸民眾共慶新春佳節，其樂融融。然而，民進黨當局卻一再干擾、破壞兩岸民間交流，拒發上海赴台參加2025年台北燈節團組的入台證件。

朱鳳蓮指控，民進黨當局的政治操弄毫無底線，破壞兩岸同胞歡度春節的祥和氣氛，違背兩岸同胞希望常來常往的共同願望，干擾兩岸關係發展和兩岸交流合作的正常秩序，不得人心，應予譴責。

另就陸委會表示，拒發證件原因包括陸台辦惡意阻撓台商回台參加海基會活動，都會列入入境台灣的審查依據跟原則。朱鳳蓮回應，這個情況完全不是事實，陸委會的有關說詞是「顛倒黑白，混淆視聽」。

朱還說，民進黨當局經常把大陸台商汙衊為威脅，動輒以所謂的《反滲透法》為由，對台商進行打壓，阻撓台商在大陸投資發展，損害台商的利益福祉，這種違背潮流而動的做法，已經遭到台胞台商的唾棄，奉勸民進黨當局立即停止惡意抹黑甩鍋卸責的惡行，真正為民眾做實事。

記者會上朱鳳蓮還花了大量時間介紹兩岸共慶元宵節，及春節期間兩岸「小三通」客運航線迎來兩岸同胞返鄉探親旅遊熱潮，和兩岸共渡春節等情況，包括第23屆「兩馬同春鬧元宵」燈會在福州舉行，與江蘇、武漢、粵港澳等地的活動等。

朱稱，元宵節作為中華民族的傳統佳節，承載著兩岸同胞共同的文化記憶與民族情感。在團聚喜慶的節日裡，兩地鄉親歡聚一堂、共度佳節，是再正常不過的事。民進黨當局出於謀「獨」私利，對此說三道四，干擾兩岸民間交流，傷害兩岸同胞感情，不得人心。

她並列舉1月28日至2月7日（除夕至大年初十），福建居民赴金門、馬祖個人遊5232人次，團隊遊30人次，和從去年恢復辦理大陸居民赴金馬旅遊簽注以來，福建居民赴金馬個人遊61756人次，團隊遊3289人次等數據，表示今年春節假期是福建居民赴金馬旅遊恢復後的首個春節假期，「兩岸同胞你來我往，其樂融融，歡樂祥和，正是兩岸中國人共度中華民族傳統佳節該有的景象。」

值得注意的是，記者會最後，朱鳳蓮用閩南語、客家話雙聲道祝賀大家元宵節快樂，並向現場記者發送元宵、湯圓。她說，「祝大家元宵節快樂，吃湯圓，人團圓，福滿家園。 （閩南語）正月十五元宵夜，家家戶戶慶團圓。 （客家話）一輪圓月一片情，一碗湯圓一家融，祝台灣鄉親元宵節團圓快樂！」

大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日主持例行記者會，就上海官員赴台參加台北燈節遭拒，她表示，民進黨干擾兩岸關係發展和兩岸交流合作的正常秩序，不得人心，應予譴責。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮12日主持例行記者會，就上海官員赴台參加台北燈節遭拒，她表示，民進黨干擾兩岸關係發展和兩岸交流合作的正常秩序，不得人心，應予譴責。記者陳政錄／攝影
台北燈節開展，上海燈組是規模第2大展區，但上海官員無法來賞自家花燈，圖為上海燈組。圖／北市府觀傳局提供
台北燈節開展，上海燈組是規模第2大展區，但上海官員無法來賞自家花燈，圖為上海燈組。圖／北市府觀傳局提供

元宵節 台商 朱鳳蓮

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