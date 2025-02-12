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弔唁辜嚴倬雲 汪致重：銘記對於兩岸重要貢獻

中央社／ 台北12日電

海基會創會董事長辜振甫遺孀辜嚴倬雲辭世，前海協會長汪道涵之子汪致重等人來台弔唁。汪致重返滬後表示，「辜汪會談」當事人皆已逝世，銘記其為兩岸關係發展做出重要貢獻。

辜嚴倬雲4日辭世，享壽105歲。汪致重與夫人張思華、上海市台辦副主任王立新等5人在11日抵台弔唁辜嚴倬雲，完成弔唁後隨即於同天返回上海；大陸委員會（陸委會）表示，政府全程配合家屬要求，提供必要協助。

汪致重以個人名義來台弔唁辜嚴倬雲，他於返抵上海後接受新華社訪問表示，汪道涵、辜振甫由於「共同推動祖國統一」成為莫逆之交，汪、辜兩家人經常往來，抵達台北悼念辜媽媽，再次感受兩家人間濃厚親情。

汪致重提到，隨著辜嚴倬雲離世，當年親歷辜汪會談的兩對老人都已作古，「作為家人晚輩，我們永遠思念他們；作為中華兒女，我們銘記他們為推動兩岸關係發展作出的重要貢獻」。

辜嚴倬雲生前長期協助辜振甫推動兩岸交流等事務，1993年4月兩岸兩會在新加坡舉行辜汪會談、1998年10月辜振甫首度率團赴中國大陸進行辜汪會晤，辜嚴倬雲均陪同前往。

辜嚴倬雲辭世後，汪致重、張思華於5日撰文追悼，稱呼辜嚴倬雲為「老媽媽」。撰文直指，辜嚴倬雲在時局動盪中表現出來的堅定與剛強令政客汗顏、令晚輩受教；「她從內心激發了我們對社會未來發展的責任擔當與為實現理想一直保有的鬥志與激情」。

家人 辜嚴倬雲

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